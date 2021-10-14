Валерий Гаркалин вышел из медикаментозного сна

67-летний российский актер Валерий Гаркалин вышел из медикаментозной комы. Об этом сообщил изданию KP.ru источник в здравоохранении.
Комплексное лечение, как отмечал портал, дало положительные результаты. Состояние актера постепенно улучшается, медики уже отменили ему часть препаратов.
«Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», — рассказал источник.
Валерий Гаркалин был доставлен 2 октября в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. После госпитализации состояние актера стало ухудшаться, было решено ввести в медикаментозный сон. Врачи отметили, что болезнь усугубилась на фоне хронических проблем с сердцем.