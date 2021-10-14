Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+8° в 
Пробки 9 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 83.73
Войти в почту

Валерий Гаркалин вышел из медикаментозного сна

Диана Товсепова
1 час назад

67-летний российский актер Валерий Гаркалин вышел из медикаментозной комы. Об этом сообщил изданию KP.ru источник в здравоохранении.

Валерий Гаркалин вышел из медикаментозного сна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Комплексное лечение, как отмечал портал, дало положительные результаты. Состояние актера постепенно улучшается, медики уже отменили ему часть препаратов.

«Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», — рассказал источник.

Валерий Гаркалин был доставлен 2 октября в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. После госпитализации состояние актера стало ухудшаться, было решено ввести в медикаментозный сон. Врачи отметили, что болезнь усугубилась на фоне хронических проблем с сердцем.

Ранее сообщалось о госпитализации Валерия Леонтьева.

Звёзды,Валерий Гаркалин,Валерий Леонтьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители