Валерий Гаркалин вышел из медикаментозного сна

«Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», — рассказал источник.