Голливудские звезды, которых обвиняли в домашнем насилии

Бывшая девушка известного рэпера Tyga обвинила его в домашнем насилии. По горячим следам «Рамблер» собрал и других голливудских звезд, которые не стеснялись применять грубую силу.

Tyga

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Рэпер и по совместительству бывший Кайли Дженнер был задержан в середине октября 2021 года после того, как его экс-возлюбленная, модель Камарин Свенсон, обвинила его в домашнем насилии. Как пишут зарубежные СМИ, звезда сам сдался правоохранительным органам, хотя до этого отказался разговаривать с полицией у себя дома. Рэперу пока никаких официальных обвинений не предъявили.

Отметим, что Tyga и Свенсон расстались еще весной 2021 года, и, по словам девушки, в злополучный вечер она пришла домой к рэперу только после того, как он сам ее пригласил и даже вызвал такси.

Джонни Депп

Разрыв Эмбер Херд и Джонни Деппа зарубежные СМИ обсуждают до сих пор: десятки судебных заседаний, взаимные обвинения и, как минимум, одна почти разрушенная карьера – вот итог брака звезд. Но так было не всегда: актеры познакомились на съемках «Ромового дневника» и почти сразу же закрутили роман. Ради возлюбленной экранный Джек Воробей оставил Ванессу Паради, с которой он прожил вместе 14 лет, и двух детей. Через три года отношений Херд и Депп официально поженились, а еще через 1,5 года Эмбер подала на развод, обвинив супруга в домашнем насилии. В ответ актер заявил, что его теперь уже экс-возлюбленная абсолютно невменяема и сама неоднократно бросалась на него с кулаками.

Крис Браун

Крис Браун – скандальный певец, а еще бывший бойфренд Рианны. Звезды расстались в 2009 году после того, как накануне церемонии «Грэмми» парень в порыве ревности напал на артистку и избил ее в автомобиле. Крис получил пять лет условно плюс 180 дней общественных работ. После инцидента он неоднократно выкладывал видео-извинение в YouTube и во всех ток-шоу, на которые его звали, кричал о своих чувствах к Рианне, которые еще не угасли, и просил прощения. Но экс-возлюбленная оставила все словесные излияния Брауна без ответа.

Мэл Гибсон

История отношений голливудского актера и его возлюбленной Оксаны Григорьевой закончилась весьма печально. Звезда на момент начала их романа уже имел алкогольную зависимость и был известен вспыльчивым нравом: проявлял агрессию к фанатам и журналистам, а после и к русской подруге. Спустя три года у пары родилась дочь Люси, а еще через полгода, в 2009-м, Григорьева и Гибсон расстались. Тогда же Оксана написала заявления, обвинив экс-возлюбленного в побоях. В результате расследования удалось доказать, что Мэл действительно прибегал к физическому насилию. Григорьева также смогла предоставить аудиозаписи, на которых актер грубо оскорбляет ее, а также угрожает убить.

Шон Пенн

Его роман с Мадонной перерос в брак, который был полон страстей: актер страдал алкоголизмом, а также не умел справляться с вспышками ярости и был страшно ревнив, Мадонна тоже была далека от идеала и частенько специально, как говорят, доводила Пенна. Точку в их скандальных отношениях поставил чудовищный инцидент: Шон связал Мадонну шнуром от лампы и девять часов издевался над супругой. Когда он уснул, звезда тут же освободилась и поехала в полицейский участок. Актера в тот же день арестовали, но уже через неделю певица забрала заявление. Позже в одном из интервью она объяснила свой поступок, сказала, мол, не хотела видеть экс-возлюбленного за решеткой: «Пусть Господь хранит Шона, только подальше от меня», - подытожила звезда.

Алек Болдуин