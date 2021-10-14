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Врачи заметили пластику на лицах Тома Круза и Мадонны

Диана Товсепова
1 час назад

Специалисты проанализировали лица мировых знаменитостей и рассказали о признаках, которые указывают на перенесенные пластические операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врачи заметили пластику на лицах Тома Круза и Мадонны
Фото: @madonna@madonna

В частности, основательница британской клиники Medispa Нила Раджа (Nyla Raja) проанализировала изменения в внешнем виде голливудского актера Тома Круза и поп-певицы Мадонны, которых в октябре фанаты заподозрили в использовании филлеров и хирургического вмешательства.

Как считает специалист, Том Круз прибегал к инъекциям ботокса, а его лицо из-за этого опухло и отекло:

«Скорее всего, он просто переборщил с уколами, из-за чего стал выглядеть только хуже», — отметила она.

Косметолог Росси Перри, в то же время, отметил, что отек считается нормальной и временной реакцией организма на инъекции.

@madonna

Мадонна, по мнению экспертов, также прибегала к аналогичной процедуре, из-за чего на лице у звезды нет возрастных морщин. Доктор Габриелла Брилей предположила, что Мадонно делала еще и блефаропластику — пластику век.

«Мадонна регулярно делает уходовые процедуры у косметологов», — заключила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему зрителей удивила новая внешность Тома Круза.

Звёзды,Мадонна,Том Круз,
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