Звезды-миллионеры, которые не оставят детям наследство

В последнее время самые состоятельные люди мира все чаще придерживаются тенденции не передавать заработанных капиталов наследникам. Разбираемся, какие знаменитости уверены, что их дети должны сами обеспечить себе финансовую независимость.

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Дэниел Крэйг

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На данный момент исполнитель роли Бонда считается одним из самых богатых актеров нашего времени. С учетом гонораров за съемки в последней части бондианы его доход составит более $100 миллионов. Несмотря на колоссальное состояние, Дэниел не хочет обеспечивать беззаботную жизнь своим детям. Нажитые сбережения актер планирует по возможности потратить при жизни, остальная же часть капитала будет направлена в благотворительные фонды.

Эти убеждения Крэйг перенял у знаменитого философа Эндрю Карнеги, который раздал нуждающимся крупные суммы незадолго до смерти. «Мне не нравится сама идея наследства. Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от денег или даже раздать их, перед тем как уйти из жизни», — объяснил свою позицию актер.

Эштон Кутчер и Мила Кунис

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Мила Кунис и Эштон Кутчер растят двоих детей и уже успели определить судьбу своего наследства. С первых лет жизни они воспитывают сына и дочь в строгости и не делают им дорогостоящих подарков.

«Мои дети живут привилегированной жизнью, и они сами этого не знают и никогда не поймут»,

— говорит Эштон.

Все заработанные актерами деньги будут направлены в благотворительные фонды, а ответственность за обеспечение материального благополучия звездным детям придется взять на себя. Несмотря на это, супруги гарантируют своим наследникам моральную поддержку во всех их начинаниях.

Джордж Лукас

Знаменитый создатель космической франшизы «Звездные войны» Джордж Лукас давно является мультимиллионером, но тоже придерживается строгих взглядов. Свое бескомпромиссное решение он объясняет моральными принципами. Поскольку сам Лукас вырос в строгости нравов протестантской семьи, своих наследников он также не желает приучать к роскоши.

Именно поэтому его приемные дети Джордж, Аманда и Кэти, оказавшиеся под опекой режиссера, еще когда он был в браке с Марсией Гриффин, не получат ничего из сбережений своего отца. То же самое касается и родной дочери Лукаса Эверест, рожденной в его браке с кинопродюсеркой Меллоди Хоббсон.

Стинг

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Один из самых состоятельных музыкантов нашего времени уверен, что наследство испортит жизнь его детям и лишит их стремления к личностному росту. Как заявил певец в интервью британскому таблоиду Daily Mail:

«Я просто сказал им, что после меня не останется много денег — я все потрачу. У них достаточно трудолюбия, чтобы преуспеть во всем самостоятельно».

Стинг многодетный отец, от двух браков у него шесть наследников: четыре дочери и два сына. Певец с самого детства приучал детей к труду и необходимости заботиться о себе самостоятельно, поэтому они с пониманием относятся к решению отца. Сбережения Стинг планирует потратить при жизни, разрешив все свои финансовые обязательства.

Марк Цукерберг

Еще одному гению информационных технологий, Марку Цукербергу, опередившему Гейтса на одну позицию в списке богатейших людей мира, также пришлось принять непростое решение касательно судьбы своего состояния. Создатель Facebook, посоветовавшись с супругой Присциллой Чан, решил, что 99% своих акций пожертвует на благотворительность.

После своей смерти на помощь детям из неблагополучных семей Цукерберг направит $45 миллиардов. Важно отметить, что уже сейчас филантроп жертвует огромные суммы на развитие образовательной системы в странах третьего мира. Так, в 2016 году фонд Цукерберга вложил $24 миллиона в проект Andela, направленный на обучение детей программированию.

Джеки Чан

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Герой популярных боевиков Джеки Чан свои накопленные за жизнь $350 миллионов также решил пожертвовать благотворительным фондам. Позиция актера созвучна самому образу его жизни: Чан в течение многих лет является послом доброй воли ООН. Значительную часть заработанных средств он тратит на благотворительные взносы.

Продюсер и мастер боевых искусств считает, что, оставляя наследство своим детям, он лишает их возможности самостоятельно реализоваться в жизни. Чан уделил много времени и сил тому, чтобы наследники полностью сепарировались от семьи и смогли жить на собственные сбережения.

Билл Гейтс

Создатель компании Microsoft Билл Гейтс на данный момент занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. В течение долгого времени миллиардер обсуждал решение о судьбе нажитого капитала с женой Мелиндой. Супруги согласились, что их трое детей не станут обладателями огромного состояния после смерти родителей.