«Кто-то на это ведется»: Решетова отреагировала на поступок Тимати

После слухов о романе Анастасии Решетовой и женатого чеченского бизнесмена Батыра Агаева вокруг модели разразился скандал. За нее вступился экс-возлюбленный Тимур Юнусов, более известный как Тимати.
Жена бизнесмена, которому приписывали роман со светской львицей, Эмилия Казанджян заявила в своем Instagram-аккаунте, что Решетовой до нее «очень далеко». На это тут же отреагировал Тимати, опубликовав на своей странице Stories:
«Дворняжка может надеть на себя хоть все золото мира, но она никогда не станет ланью. И дело не в том, кому до кого далеко. Дело в том, что ланью надо родиться».
Поклонники рэпера тут же смекнули, что таким образом Тимур заступился за экс-возлюбленную. Позже догадки фанатов подтвердила и сама Решетова в своих Stories:
«Я сама не ожидала. Но это по-мужски очень правильно. Он вступился за мать ребенка. Тем более он знает про меня правду и знает, что вся эта ересь не более чем болтовня завистливых женщин (мужчин тоже). А кто-то на это ведется».
Недавно бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова подтвердила, что приняла ислам. В связи с этим событием мы решили рассказать о звездах, которые сменили религию.