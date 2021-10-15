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«Кто-то на это ведется»: Решетова отреагировала на поступок Тимати

Катерина Саломе
1 час назад

После слухов о романе Анастасии Решетовой и женатого чеченского бизнесмена Батыра Агаева вокруг модели разразился скандал. За нее вступился экс-возлюбленный Тимур Юнусов, более известный как Тимати.

«Кто-то на это ведется»: Решетова отреагировала на поступок Тимати
Фото: @volkonskaya.reshetova@volkonskaya.reshetova

Жена бизнесмена, которому приписывали роман со светской львицей, Эмилия Казанджян заявила в своем Instagram-аккаунте, что Решетовой до нее «очень далеко». На это тут же отреагировал Тимати, опубликовав на своей странице Stories:

«Дворняжка может надеть на себя хоть все золото мира, но она никогда не станет ланью. И дело не в том, кому до кого далеко. Дело в том, что ланью надо родиться».

Поклонники рэпера тут же смекнули, что таким образом Тимур заступился за экс-возлюбленную. Позже догадки фанатов подтвердила и сама Решетова в своих Stories:

«Я сама не ожидала. Но это по-мужски очень правильно. Он вступился за мать ребенка. Тем более он знает про меня правду и знает, что вся эта ересь не более чем болтовня завистливых женщин (мужчин тоже). А кто-то на это ведется».

Недавно бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова подтвердила, что приняла ислам. В связи с этим событием мы решили рассказать о звездах, которые сменили религию.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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