«Это моя что ли проблема, что кто-то там меня не вывозит? Не тянешь, так и не набивайся ко мне в женихи. Или как? Нужно стать удобной женщиной? Поерестать зарабатывать больше, чтобы никого не смущать? Отказываться от работы? Отказываться от собственной жизни и полностью растворяться в борщах? Обесценивать себя и обезличивать, лишь бы какой сирый и убогий на меня запрыгнул? Может мужчина рядом со мной должен из себя что-то представлять, чтобы не смущаться проявления моих лидерских качеств? Вот вы и выбирайте себе варианты попроще, я на ваше не претендую. И воспитывайте своих сыновей, чтобы умели с телегами обращаться, как надо»,