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«Не тянешь, так и не набивайся ко мне в женихи»: Самбурская — о мужчинах

Катерина Саломе
1 час назад

Поклонники и журналисты внимательно следят за личной жизнью звезды «Универа» Настасьи Самбурской в ожидании появления нового кавалера. Но актриса до сих пор не замужем. И, судя по всему, ее это ни чуть не беспокоит — просто достойного кандидата артистка еще не нашла. Своим мнением относительно современных мужчин она поделилась в Instagram.

«Не тянешь, так и не набивайся ко мне в женихи»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это моя что ли проблема, что кто-то там меня не вывозит? Не тянешь, так и не набивайся ко мне в женихи. Или как? Нужно стать удобной женщиной? Поерестать зарабатывать больше, чтобы никого не смущать? Отказываться от работы? Отказываться от собственной жизни и полностью растворяться в борщах? Обесценивать себя и обезличивать, лишь бы какой сирый и убогий на меня запрыгнул? Может мужчина рядом со мной должен из себя что-то представлять, чтобы не смущаться проявления моих лидерских качеств? Вот вы и выбирайте себе варианты попроще, я на ваше не претендую. И воспитывайте своих сыновей, чтобы умели с телегами обращаться, как надо»,

— написала Самбурская.

Такие высказывания возмутили мужскую половину подписчиков актрисы. Они начали писать гневные комментария, не скрывая того, что Настасья задела и за живое. «Ты что из себя представляешь? Снялась в “Универе” и все?! Знаменитой стала?» — негодовал фолловер.

Напомним, что за плечами звезды один брак все-таки имеется, пускай и недолгий. Актриса состояла в законных отношениях с белорусским актером Кириллом Дыцевичем. Вместе супруги прожили меньше года, а о причине развода оба до сих пор предпочитают молчать.

Другая звезда «Универа» Арарат Кещян рассказала о проблемах на съемках. Актер признался, что во время работы на проекте его стали раздражать коллеги.

Звёзды,Кирилл Дыцевич,Настасья Самбурская,
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