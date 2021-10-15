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Татьяна Буланова назвала жертв сексуальных домогательств проститутками

Lenta.ruиещё 1
57 минут назад

Российская певица Татьяна Буланова осудила жертв сексуальных домогательств и назвала их проститутками. Свое мнение артистка высказала в беседе с KP.RU.

«Продалась и решила рассказать»: Буланова осудила жертв домогательств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вообще, для меня слово харассмент — это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал», — заявила 52-летняя звезда отечественной эстрады.

Она отметила, что сама никогда не подвергалась домогательствам, добавив, что, если бы это случилось с ней, она бы никогда не стала рассказывать об этом широкой общественности. По мнению Булановой, сообщать о подобных инцидентах стоит либо сразу, либо настойчиво отказывать в интимной связи.

Исполнительница хита «Не плачь» также призналась, что ей приходилось сталкиваться с эмоциональным насилием со стороны мужчин: «Слава богу, это было не физическое давление: если и были стычки, то небольшие и обоюдные. А морально да, на меня давили».

Певица Татьяна Буланова является заслуженной артисткой России. Она прославилась благодаря таким хитам, как «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет» и «Не плачь». Дискография певицы насчитывает более 20 альбомов.

Звёзды,Татьяна Буланова,Комсомольская правда,
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