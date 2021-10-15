«Продалась и решила рассказать»: Буланова осудила жертв домогательств

«Вообще, для меня слово харассмент — это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал», — заявила 52-летняя звезда отечественной эстрады.