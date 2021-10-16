Собчак пожаловалась на угрозы и слежку после ДТП

Журналистка Ксения Собчак заявила об угрозах и слежке после ДТП в Сочи. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
Собчак сделала репост видео другого Telegram-канала. 112 снял видео, на кадрах был показан ее кортеж, выезжающий из главного штаба Росгвардии в Москве. Позже отмечалось, что она приезжала туда, чтобы заявить о слежке.
Журналистка поправила своих коллег в своем канале:
"Почти все так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье"
Как отмечает Telegram-канал 112, в Росгвардии звезда посоветовали действовать в соответствии с законом и обращаться в полицию по такому поводу.
Слежка и угрозы начались после того, как Собчак попала в ДТП в Сочи 9 октября. Две машины столкнулись "в лоб" на трассе между Красной поляной и Адлером. Машина, в которой ехала телеведущая, выехала на встречную полосу.
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