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"Ларису убеждали": муж Гузеевой назвал причину ее болезни

Диана Товсепова
43 минуты назад

62-летняя Лариса Гузеева уже долгое время находится в больнице с COVID-19. Звезда долго боролась с коронавирусной инфекцией и после некоторого улучшения ее состояние стабилизировалось.

"Ларису убеждали": муж Гузеевой назвал причину ее болезни
Фото: @_larisa_guzeeva_@_larisa_guzeeva_

Супруг ведущей Игорь Бухаров объяснил, почему телеведущая заразилась в беседе с порталом 56orb.ru. Как оказалось, Лариса Гузеева подхватила "корону" во время съемок в Крыму и была не вакцинирована.

"У нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали — ты тоже привейся. Она — отказалась. И поехала на съёмки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете…", — считает Бухаров.

По данным на 16 октября, как сообщает "Пятый канал", поражение легких Гузеевой составляет 65%. В то же время показатели сатурации артистки в норме. Медики следят за состоянием звезды и о выписке пока речи не идет.

Ранее сообщалось, какое заявление Гузеева сделала о харассменте в русском шоу-бизнесе.

Звёзды,Игорь Бухаров,Лариса Гузеева,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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