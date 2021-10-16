"Ларису убеждали": муж Гузеевой назвал причину ее болезни

62-летняя Лариса Гузеева уже долгое время находится в больнице с COVID-19. Звезда долго боролась с коронавирусной инфекцией и после некоторого улучшения ее состояние стабилизировалось.

Фото: @_larisa_guzeeva_ @_larisa_guzeeva_

Супруг ведущей Игорь Бухаров объяснил, почему телеведущая заразилась в беседе с порталом 56orb.ru. Как оказалось, Лариса Гузеева подхватила "корону" во время съемок в Крыму и была не вакцинирована.

"У нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали — ты тоже привейся. Она — отказалась. И поехала на съёмки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете…", — считает Бухаров.