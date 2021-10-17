Врач объяснил, могут ли дети Алисы Аршавиной унаследовать ее недуг

Бывшая жена футболиста борется со страшной болезнью – она уже перенесла несколько операций, потеряла внешность и, несмотря на временное улучшение, ей предстоит дальнейшее лечение. Многие ее поклонники всерьез обеспокоены, не может ли передаться болезнь детям Алисы.
Страшную болезнь Алисы Аршавиной прокомментировал пластический хирург Владимир Плахотин, которая считает, что аутоимунный некроз девушки – выдуманное заболевание, а не генетическое – такие опасения часто стали появляться в Сети в последнее время. По его словам, те болезни, о которых говорит Алиса, едва ли можно пережить, а тем более – ходить после этого по ток-шоу.
«Это не передается, поскольку это не инфекционное заболевание. Действительно ли это аутоиммунное заболевание — некроз? Это словосочетание некорректное. Аутоиммунный некроз — если бы это было у нее, она бы умерла уже. Это когда своя иммунная система тебя убивает. А у нее проблемы с носом, она несколько раз его оперировала. В результате многих операций нарушилось кровоснабжение, нарушилось питание тканей», — цитирует специалиста «Пятый канал».
По мнению доктора, у девушки скорее зависимость от пластических операций:
«Это заболевание уже мозгов. Это она говорит про себя: "Аутоиммунные какие-то некрозы". Да у нее детей бы никогда не было, господи! Бред какой-то она несет и все!»,
– подвел итог эксперт.
Ранее стало известно, что Алисе, несмотря на болезнь, пришлось съехать из дома, который она занимала после развода с Аршавиным. По документам он принадлежит матери футболиста, и она выселила девушку в судебном порядке.