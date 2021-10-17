Звезды, которым не стоило худеть

Проблема лишних килограммов была в жизни почти каждой женщины, и многие гонятся за стройностью и считают калории, чтобы оставаться в хорошей форме. Звезды из нашей подборки явно перестарались с похудением, и теперь пользователи сети не считают их фигуры красивыми. Предлагаем узнать, кто это.

Фото: Kleo.ru Kleo.ru

Анджелина Джоли

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На протяжении многих лет она оставалась одной из самых желанных женщин мира. Пластические хирурги и косметологи стали делать пациенткам черты лица, как у нее. Появились «углы Джоли», «губы Джоли». Дамы делали ринопластику, чтобы нос их выглядел также.

Никому не удалось приблизиться к идеалу. Она была единственной в своем роде, поскольку красота досталась актрисе от природы. Все изменили проблемы во взаимоотношениях с Брэдом Питтом.

Нервное напряжение слишком сильно сказалось на физическом состоянии Джоли. Она начала стремительно худеть. Поклонники, однажды увидев ее на красной дорожке, отказывались верить своим глазам. Худоба звезды оказалась болезненной. Она не походила на желанную женщину. Напротив, хотелось пожелать ей здоровья.

Такой поклонники наблюдали звезду на протяжении нескольких лет, и лишь сейчас она понемногу стала набирать вес. Правда в прежнюю форму знаменитость все еще не вернулась.

Мирослава Карпович

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Мирослава все время была худощавой. Впервые зрители увидели ее в сериале «Папины дочки», после этого девушка играла преимущественно в театре.

Широкие массы услышали о ней вновь, когда узнали о романе с Павлом Прилучным. Актрису тут же принялись обсуждать. Многие удивились, не увидев перед собой стройную девушку.

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Карпович сильно похудела. Фолловеры стали интересоваться, не анорексия ли это. В сети появились слухи, что актриса тайно посещает клинику, в которой пытается вылечиться от расстройств пищевого поведения.

Пока что это все слухи. Мирослава не подтверждала их. Она вообще крайне редко общается с журналистами, и что с ней происходит сейчас, а также чем вызвано такое физическое состояние, остается лишь догадываться.

Мария Погребняк

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Мария – одна из немногих жен футболистов, которая с супругом еще со школьной скамьи. Вместе с Павлом она успела пожить в Лондоне, сняться в местном реалити-шоу про русских. Позже Маша стала звездой отечественного телевидения. Она часто появляется в различных шоу и активно ведет социальные сети. Словом, без дела Мария не сидит.

Прекрасно понимая, сколько вокруг супруга соблазнов, Погребняк следит за собой. Мария неоднократно делала различные процедуры красоты и даже пересаживала брови, чтобы оставаться в тренде.

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Родив трех детей, звезда оставалась стройной. Маша не раз говорила – это не природа, а результат тренировок и строгого питания.

Глядя на Машу сейчас и сравнивая ее формы с тем, какими они были несколько лет назад, поклонники отмечают – Мария перестаралась. Сейчас она выглядит нездорово худой.

Адель

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Артистка, которая всегда появлялась на экране полной, в какой-то момент стала лицом для сторонниц бодипозитива. Впрочем, из-за перипетий в личной жизни певица, как и многие другие дамы, решила пересмотреть образ жизни и привезти привести фигуру в порядок.

Ей это удалось. Многие отмечают, что сейчас Адель выглядит сногсшибательно. Сама артистка уверена в том же. Почему же тогда ей не стоило худеть?

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