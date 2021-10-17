Звезды, которые родили от миллионеров

Звездные красавицы крутят романы с коллегами по сцене, съемочной или театральной площадкам, кто-то же делает выбор в пользу непубличных мужчин и тщательно охраняет свою личную жизнь от журналистов. «Рамблер» собрал звезд, которые родили от миллионеров.

Фото: @natasupernova @natasupernova

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

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Самая известная и успешная мексиканка Голливуда четыре года прожила в гражданском браке с Эдвардом Нортаном, но в итоге пара распалась. После Хайек отдала свое сердце французскому бизнесмену, владельцу товарных знаков Gucci, Puma, Brioni, YSL и других Франсуа-Арно Пино. У пары есть общая дочь Валентина. Кстати, супруг актрисы регулярно входит в сотню богатейших людей на планете.

Бейонсе и Jay-Z

В 2008 году еще малоизвестная певица вышла замуж за уже состоявшегося рэпера, а в 2019 году оба супруга (уже в который раз) вошли в список самых высокооплачиваемых звезд планеты по версии журнала Forbes (каждый заработал по 81 миллиону долларов). Пара воспитывает троих детей: двух дочерей Блю Айви и Руми и сына Сэра.

@beyonce

Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория была в браке с актером Тайлером Кристофером и баскетболистом Тони Паркером – оба они закончились разводом. В третий раз актриса вышла замуж за мексиканского бизнесмена, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Теlevisa, Хосе Антонио Бастона. От миллионера Лонгория родила сына.

Елена Перминова и Александр Лебедев

Модель в 2021 году в четвертый раз стала матерью – у Перминовой и ее избранника, российского миллиардера Александра Лебедева, родился сын, которого назвали Сашей. Отметим, что пара вместе уже больше 15 лет. У Перминовой и Лебедева есть еще трое общих детей: дочь Арина и сыновья Егор и Никита. У бизнесмена также есть взрослый сын Евгений от первого брака. Отметим, что в 2020 году Елена и Александр объявили о помолвке, но свадьбу пока так и не сыграли.

@lenaperminova

Наталья Водянова и Антуан Арно