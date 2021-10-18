Старшая Кардашьян выходит замуж

Барабанщик панк-группы blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение старшей сестре из семейства Кардашьян, Кортни. Об этом модель сообщила в своем Instagram.

Фото: @kourtneykardash @kourtneykardash

Page Six сообщает, что Баркер сделал предложение на берегу океана в Монтесито, в штате Калифорния. Барабанщик подготовил церемонию на пляже. Место было заставлено сотнями красных роз и белыми свечами.

@kourtneykardash

"Навсегда", — написала Кардашьян в своем Instagram опубликовала фотографии с помолвки.

15-летняя дочь музыканта подтвердила событие в своем Instagram. Она опубликовала фотографии с праздничного ужина, где Кортни демонстрирует свое кольцо.

Журналисты отмечают, что украшение очень похоже на то, что дарил Канье Уэст Ким Кардашьян во время помолвки в 2013 году. Кольцо украшает большой бриллиант овальной формы.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер дружат на протяжении многих летен о встречаться они начали только в начале 2021 года. С тех пор влюбленные не отходят друг от друга: посещают вместе красные дорожки и выкладывают совместные фотографии в социальных сетях.