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До 1,5 млн: выяснилось, сколько звезды зарабатывают в Instagram

Мария Каткова
1 час назад

Маркетолог оценил, сколько российские звезды могут зарабатывать на своих социальных сетях. Он предположил примерные стоимости рекламных постов. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Выяснилось, сколько звезды зарабатывают в Instagram
Фото: @buzova86@buzova86

Эксперт сообщил, что цена одной публикации у звезды может стоить 600-800 тысяч рублей. При этом в некоторых случаях цена за пост может быть увеличена до 1,5 миллиона. Такое происходит в рамках крупных рекламных кампаний или если знаменитость рассказывает о вещи, которая не ассоциируется с ее образом жизни.

Количество рекламных постов в месяц может доходить до 10. Таким образом, в месяц звезда может заработать от 5 до 10 миллионов рублей только на рекламе в Instagram.

"Стоимость у блогеров миллионников в инстаграме может начинаться от 100 000 рублей, у топовых звезд есть реклама и от 1,5 миллионов рублей. Цена зависит не от числа подписчиков блогера, а от того, сколько реально людей читают посты и смотрят его сторис", — прокомментировал доходы звезд маркетолог Владимир Крюков.

Не только певицы и актрисы получают доход с социальных сетей. Российские телеведущие тоже зарабатывают неплохие деньги от рекламных контрактов в социальных сетях.

Звёзды,Владимир Крюков,
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