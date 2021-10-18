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Линдеманна заметили в гримерке российской певицы

Мария Каткова
33 минуты назад

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн пришел в гримерку к российской певице с букетом во время концерта в Москве. Об этом сообщает StarHit.

Певица Мари Краймбери выступала в Москве, а перед шоу журналисты заметили солиста Rammstein, который заходил в гримерку звезды с букетом цветов. Сообщается, что он провел там около десяти минут, а потом прошел в ВИП-зону зала.

Журналисты отмечают, что Линдеманн внимательно смотрел концерт звезды и оживленно обсуждал номера со своими товарищами. О цели визита солиста Rammstein на концерт звезды ничего неизвестно.

Ходили слухи о том, что у немецкого музыканта роман с певицей Светланой Лободой, и о том, что младшая дочь звезды Ева — от него, но их никто не подтвердил и не опроверг.

Последнее время Тилль Линдеманн часто появляется в Москве. В сентябре он выступал на фестивале "Спасская башня", но перед мероприятием к нему наведались полицейские.

Звёзды,Видео,Светлана Лобода,
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