Линдеманна заметили в гримерке российской певицы

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн пришел в гримерку к российской певице с букетом во время концерта в Москве. Об этом сообщает StarHit.

Певица Мари Краймбери выступала в Москве, а перед шоу журналисты заметили солиста Rammstein, который заходил в гримерку звезды с букетом цветов. Сообщается, что он провел там около десяти минут, а потом прошел в ВИП-зону зала.

Журналисты отмечают, что Линдеманн внимательно смотрел концерт звезды и оживленно обсуждал номера со своими товарищами. О цели визита солиста Rammstein на концерт звезды ничего неизвестно.

Ходили слухи о том, что у немецкого музыканта роман с певицей Светланой Лободой, и о том, что младшая дочь звезды Ева — от него, но их никто не подтвердил и не опроверг.