Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+18° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.35
Войти в почту

Тимати показал новую машину за 85 миллионов

Мира Маркина
1 час назад

Тимати показал поклонникам свой новый автомобиль. Видео машины артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Тимати показал новую машину за 85 миллионов
Фото: @timatiofficial@timatiofficial

Музыкант приобрел черный внедорожник Mercedes-Maybach G 650 Landaulet из лимитированной серии. Всего существует 99 экземпляров.

Как пишет Telegram-канал "Только никому", машина обошлась Тимати в 85 миллионов рублей. Стоимость самой дорогой версии в серии составляет 1,5 миллиона евро (более 123 миллионов рублей).

"В своей собственной категории", — подписал Тимати пост.

@timatiofficial

Машина оснащена комфортными сиденьями с откидными столиками, климат-контролем, мониторами и аудиосистемой. Mercedes-Maybach G 650 Landaulet может развить скорость в 100 километров в час за шесть секунд.

"Когда. Батя. Расставил все точки", "Вот это я понимаю правильный выбор", "Заработал на чебупели", "Дороже, чем две Ламбы и две Феры", "Что-то на богатом", — написали в комментариях под видео рэпера.

Ранее Решетова отреагировала на поступок Тимати.

Звёзды,Тимати,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители