Тимати показал новую машину за 85 миллионов

Тимати показал поклонникам свой новый автомобиль. Видео машины артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Музыкант приобрел черный внедорожник Mercedes-Maybach G 650 Landaulet из лимитированной серии. Всего существует 99 экземпляров.
Как пишет Telegram-канал "Только никому", машина обошлась Тимати в 85 миллионов рублей. Стоимость самой дорогой версии в серии составляет 1,5 миллиона евро (более 123 миллионов рублей).
"В своей собственной категории", — подписал Тимати пост.
Машина оснащена комфортными сиденьями с откидными столиками, климат-контролем, мониторами и аудиосистемой. Mercedes-Maybach G 650 Landaulet может развить скорость в 100 километров в час за шесть секунд.
"Когда. Батя. Расставил все точки", "Вот это я понимаю правильный выбор", "Заработал на чебупели", "Дороже, чем две Ламбы и две Феры", "Что-то на богатом", — написали в комментариях под видео рэпера.