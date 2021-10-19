Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+8° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.71
Войти в почту

Американский рэпер Канье Уэст официально сменил имя

Lenta.ru
7 часов назад

Суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) одобрил прошение американского рэпера Канье Уэста о смене имени на сценический псевдоним. Об этом сообщил портал Deadline.

Американский рэпер Канье Уэст официально сменил имя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что соответствующее ходатайство 44-летний Канье Омари Уэст подал в конце августа, аргументировав свое пожелание «личными причинами». Рассмотрение запроса заняло почти два месяца, и теперь исполнитель именуется «Йе» (Ye) — без среднего имени и фамилии, от которых он также отказался.

Портал отмечает, что в 2018 году рэпер выпустил альбом с аналогичным названием. Кроме того, в том же году в одном из интервью он заявил, что, по его мнению, слово Ye, которое со староанглийского переводится как «ты», наиболее часто встречается в Библии.

В конце августа новый альбом американского рэпера Канье Уэста Donda поставил сразу несколько мировых рекордов на музыкальных стриминг-сервисах. Пластинка достигла первого места в чарте лучших альбомов платформы Apple Music в 152 странах, где поддерживается сервис. Отмечается также, что 19 песен из Donda вошли в первую двадцатку списка Apple Music Daily Top 100 Global Song. В сам топ-100 попали все 27 треков с нового релиза.

Звёзды,Канье Уэст,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители