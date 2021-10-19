«Говорят, что я чучело»: Карнавал ответила хейтерам

Тем временем Валя хейт переживала довольно болезненно. Она призналась, что люди старшего поколения научили ее, как вести себя нельзя. По словам юной звезды, они показали пример, как нельзя общаться с молодежью.

«Из года в год происходит столкновение поколений, а было бы здорово, если бы взрослые давали шанс молодым. Страшно, когда взрослые состоявшиеся люди говорят, что ты не справишься, ты чего-то недостоин, а успех твой случаен. Такими словами они нас, молодых, просто гасят. Ни один взрослый человек не должен так поступать»,

Тиктокерша не понимает, чем заслужила такое отношение. Она утверждает, что просто-напросто пыталась высказать свое мнение. «Многие взрослые люди в этом году обсуждали меня. Я не буду говорить, чье это было интервью, но отвратительно и мерзко было смотреть, когда люди, которым по 45–50 лет, говорят, что я чучело, что я недостойна своей жизни. Чем я вызвала такую агрессию? Как можно с такой злостью говорить о том, кого вы абсолютно не знаете?» — недоумевает молодая звезда.