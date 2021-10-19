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«Говорят, что я чучело»: Карнавал ответила хейтерам

Катерина Саломе
1 час назад

Ставшая участницей шоу «Музыкалити» Валя Карнавал во время съемок поругалась с Ларисой Долиной. 66-летняя артистка отчитала тиктокершу за недостаток образования и показушную жизнь. Скандал был таким громким, что обсуждается по сей день. Естественно, многие звезды российского шоу-бизнеса встали на сторону Долиной.

«Говорят, что я чучело»: Карнавал ответила хейтерам
Фото: @karna.val@karna.val

Тем временем Валя хейт переживала довольно болезненно. Она призналась, что люди старшего поколения научили ее, как вести себя нельзя. По словам юной звезды, они показали пример, как нельзя общаться с молодежью.

«Из года в год происходит столкновение поколений, а было бы здорово, если бы взрослые давали шанс молодым. Страшно, когда взрослые состоявшиеся люди говорят, что ты не справишься, ты чего-то недостоин, а успех твой случаен. Такими словами они нас, молодых, просто гасят. Ни один взрослый человек не должен так поступать»,

— рассуждает Карнавал.

Тиктокерша не понимает, чем заслужила такое отношение. Она утверждает, что просто-напросто пыталась высказать свое мнение. «Многие взрослые люди в этом году обсуждали меня. Я не буду говорить, чье это было интервью, но отвратительно и мерзко было смотреть, когда люди, которым по 45–50 лет, говорят, что я чучело, что я недостойна своей жизни. Чем я вызвала такую агрессию? Как можно с такой злостью говорить о том, кого вы абсолютно не знаете?» — недоумевает молодая звезда.

Но не только Карнавал подается нападкам. Певица Ольга Бузова продолжает конфликтовать с известными мужчинами-телеведущими.

Звёзды,Ольга Бузова,
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