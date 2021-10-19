«Я бы ее уничтожил»: звезды, которые не переносят друг друга

Звезды не умеют ссориться или ненавидеть друг друга тихо, они оставляют неприятные послания, язвят и пытаются задеть обидчика при любой возможности. WomanHit.ru вспомнил знаменитостей, которые не скрывают, что переносят друг друга.

Фото: @xenia_sobchak @xenia_sobchak

Иосиф Пригожин и Ксения Собчак поругались из-за Валерии. Как известно, ведущая отличается неуживчивым нравом и у нее полно недоброжелателей. Ксения в своем блоге написала о том, что она недовольна присуждением звания «Народная артистка» Валерии. Певица ничего не ответила Собчак, но пожаловалась мужу. Узнав об этой выходке, Пригожин пришел в бешенство.

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В одном из интервью он так высказался о телеведущей:

«Ее счастье, что именно Путин у нас президент, а, например, не я. Я бы ее уничтожил. Уничтожил бы, даже камня на камне не оставил, потому что такие люди не должны рядом с нами находиться в обществе!»

Собчак не стала злобствовать в ответ, а только посмеялась, что Иосиф очень мило заступается за Валерию.

Собчак так же устроила войну с Тиной Канделаки. Бывшие подруги поругались из-за планов на общий бизнес. В соцсетях то и дело появлялись едкие и длинные комментарии, то от одной, то от другой женщины. По сей день звезды ведут холодную войну.

Тимати и Филипп Киркоров поссорились после вручения юбилейной премии «Муз ТВ» в 2012 году. Лучшим исполнителем десятилетия объявили Филиппа, ему же присудили премию за «Лучшее концертное шоу». Тимати и других певцов, по его мнению, не менее достойных, обошли стороной во всех номинациях. Рэпер написал на своей страничке, что он совершенно не понимает, по какому принципу проходило награждение. Он расписал, кому какую премию должны были бы дать.

Короля поп-музыки так сильно задело это высказывание, что он оставил комментарий: «У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Существует профессиональная этика! Ок! Запомнил!»

Тимати посмеялся над Киркоровым в своем клипе «Давайдосвидания». После этой выходки Филипп запретил организаторам различных мероприятий приглашать его и рэпера вместе.

Но однажды Эмин Агаларов забыл про это и пригласил обоих артистов к себе на день рождения. Певцы пришли, но во время выступления Тимати Киркоров демонстративно сидел спиной и ел. Еще был случай, когда у рэпера на концерте собрался пустой зал.

Филипп был невероятно рад и отметил: «Мне рассказали, что на концерте Тимати была толпа: 4 уборщицы, 2 охранника и 1 журналист».

Через некоторое время Тимати все же извинился перед певцом, и теперь артисты ходят друг к другу на семейные праздники. Еще рэпер подарил Филиппу пожизненный сертификат на бургеры из своей сети ресторанов.

Анна Курникова и Элизабет Хёрли встретились на благотворительном мероприятии в Букингемском дворце. На тот момент еще совсем молодая спортсменка проявила бестактность по отношению к актрисе. Анна давала интервью модному журналу и сообщила о встрече с Элизабет Херли, которая показалась ей «уродиной». Сама же актриса решила не обращать внимания на выпады юной особы и никак не отреагировала на эти слова, а лишь сказала: «Анна очень красивая девушка».

Челси Хэндлер просто ненавидит Анджелину Джоли. Ведь Челси лучшая подруга Дженнифер Энистон. Артистка была просто в бешенстве, когда узнала, что Брэд Питт уходит к Джоли.

Во время своего комедийного выступления Хэндлер сказала: «Она может спасать детей хоть со всего света, но я ни на грош ей не поверю. В интервью она рассказывает, что у нее совсем нет подруг, так это потому, что она такая стерва!»

Что случилось между Шэрон Осборн и Мадонной, до сих пор никто не знает. Шэрон не стесняется в выражениях и пытается задеть певицу различными способами.