"Дома не было даже стола": как Дина Саева стала лицом TikTok

Мадина Басаева, более известная как Дина Саева, имеет один из самых популярных аккаунтов в TikTok в русскоязычном сегменте. У нее 24 миллиона подписчиков, в свои 22 года она уже успела поработать с крупными мировыми брендами: Coca-Cola, Samsung и Dolce&Gabbana. За год она зарабатывает около 10 миллионов рублей. Однако не всегда жизнь девушки была настолько беззаботна.

Фото: @senoritasaeva @senoritasaeva

"У меня религиозные родители"

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Будущая тиктокерша родилась в Душанбе. Ее отец работал водителем, а мама — поваром. В семье у них было еще трое младших детей. Сама Саева рассказывает, что в Таджикистане их семья жила очень бедно.

"Дома не было даже стола, и занимались на полу"

С 1990-х годов роидели Дины собирали документы для получения российского гражданства. В начале нулевых они переехали в Екатеринбург. Родители были уверены, что в России их детям будет лучше, чем в Таджикистане. Первая время семья Басаевых снимала квартиру, но арендодатель их выгнала. Отец семейства подрабатывал охранником на дискотеках и семья долгое время спала в том помещении, а на выходных отсыпалась в мебельном магазине.

"Воспитывалась я со своими сестрами и братьями в строгости. У меня религиозные родители"

Спустя некоторое время ее родители смогли накопить на квартиру и взять ипотеку в Екатеринбурге. После того, как ее отец скончался в 2020 году, Саева сама выплачивала кредит за квартиру.

@senoritasaeva

Первые деньги от блога и работа в McDonald’s

Пока Саева училась в школе, она начала распространять контент в социальных сетях. Все началось с коротких видео в Instagram, а реклама благодаря небольшому количеству подписчиков приносила небольшой доход. По словам Саевой, первые деньги ей достались от рекламы косметики и хиджабов. В месяц она зарабатывала от 3 до 6 тысяч рублей.

После школы она пошла учиться в Уральский финансово-юридический колледж по специальности юрист. В блоге Саева вошла во вкус, она больше не хотела зависеть от родителей и нашла себе работу. Девушка устроилась в McDonald’s и зарабатывала 400 рублей в день. Блогер рассказывает, что ее узнавали за прилавком, фотографировались с ней и приходили для того, чтобы на нее посмотреть.

@senoritasaeva

В итоге настоящую популярность ей принесли национальные танцы. Она снимала видео под таджикскую музыку.

Взлет в TikTok

Благодаря росту популярности Саева бросила колледж и переехала в Москву. Так она познакомилась с другим тиктокером Рахимом Абрамовым.

В TikTok к ней пришла моментальная популярность, ее начали узнавать на улицах, но были и страшные моменты. Некоторые поклонники устраивали слежку за девушкой.

«Самое страшное было, когда мне присылали фотографию моей квартиры и подъезда, угрожая меня убить»

Саева говорит, что не пользовалась рекламой для привлечения подписчиков. Во многом ей помогла рекомендательная система приложения, которая подстраивается под каждого пользователя.

@senoritasaeva

Уже в 2019 году у нее было четыре миллиона подписчиков, что сделало ее самой популярной в русскоязычном сегменте приложения. Ее начали приглашать крупные бренды для рекламных интеграций.

Сейчас, по подсчетам аналитиков, Саева зарабатывает почти 10 миллионов рублей в год только на рекламе в TikTok. Также у нее есть источники дохода благодаря рекламе в других социальных сетях.