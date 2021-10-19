«Другие артисты завидуют»: за Пугачеву заступилась экс-домработница

В последнее время все больше артистов обвиняют Аллу Пугачеву в том, что многим зарождающимся звездам она сломала карьеру. Тем временем бывшая домработница придерживается одного и того же мнения. Ее слова приводит «Собеседник.ru».
Людмила Дороднова проработала у Примадонны долгие годы. Она считает Пугачеву невероятно добрым и отзывчивым человеком. Именно поэтому слова об Алле Борисовне так сильно ранят женщину.
«Просто в последнее время мир перевернулся, стало очень много злых людей. Они все переворачивают с ног на голову, и начинается вранье. На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет. Хорошую песню написала для нее Лариса Рубальская «Живи спокойно, страна», каждое слово там прямо в точку. Не знаю, чем Пугачева всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал»,
— высказалась бывшая домработница артистки.
Напомним, что среди обвинивших Примадонну в крахе своей карьеры были Валентина Легкоступова, Игорь Наджиев и Наталья Гулькина. По их словам, по приказу народной артистки их песни пропадали из ротаций.
Поклонники удивляются, как артистке удается так хорошо выглядеть в 72 года. Ранее мы рассказывали, в чем на самом деле секрет стройности Пугачевой.