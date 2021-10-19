Звезды, которые пошли против семьи и добились успеха

Им советовали заняться чем-нибудь другим, но они не послушали.

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Родители часто решают за детей, кем они должны быть, когда вырастут. Кто-то полагает, что ребенок должен продолжить семейное дело, кто-то отдает наследника туда, куда сам хотел пойти, а кто-то просто считает, что главное — не заниматься творческими специальностями. Но иногда призвание оказывается сильнее родительской воли. WomanHit.ru собрал подборку российских и голливудских звезд, которые пошли против семьи и добились успеха в выбранном деле.

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Виктория Дайнеко с самого детства занималась балетом. Ее мама мечтала, чтобы дочь блистала на сцене в пачке. Долгое время Вика исправно ходила на танцы, но однажды они с подружкой заглянули на кружок пения. Будущей артистке так понравились занятия, что она начала прогуливать хореографию. Сама певица признается:

«Я скрывала от мамы, что больше не хожу на хореографию. Я даже специально немного пачкала белые носочки, чтобы моя мама не заметила, что форму для балета я даже не надевала».

Но родители все-таки узнали, что дочка выбрала вокал, и были крайне недовольны таким решением. О первом концерте Дайнеко вспоминает с ужасом:

«Я так волновалась, что путала ноты, на мне было ужасное платье и очень яркий макияж. А мама сидела, закрыв лицо руками от стыда».

Но в итоге родители поняли, что Виктория не может жить без пения, и приняли ее выбор.

Дмитрий Харатьян плохо учился в школе и часто хулиганил. Уже в 15 лет ему предложили первую роль в фильме «Розыгрыш», которая принесла известность.

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Родители отнеслись скептически к успеху сына. Отец считал, что Дмитрий должен получить «настоящую» специальность. Сначала будущий артист решил не идти против воли родителей и принял решение стать врачом, но он не смог сдать вступительные экзамены. Молодой человек пошел в армию. Видимо, на службе Дмитрий осознал, что его призвание — это актерство. Он поступил в театральное училище им. Щепкина. Но даже когда Харатьян стал известным актером, его отец не поменял мнения о творческих специальностях. Когда у Вадима Михайловича брали интервью, он высказался:

«Я сужу о профессии по ее общественной ценности. И на первом месте у меня не индустрия развлечений, в которой заняты артисты. В стране полно проблем, а с помощью артистов людей от них отвлекают».

Майкл Дуглас так же, как и его отец Кирк Дуглас, стал актером. Но отец всячески препятствовал этому — любая профессия, лишь бы не актерство. Молодого человека отправили в военную школу, а затем в планах было обучение в Йельском университете. Но Майкл такое давление воспринял враждебно и повел себя с точностью до наоборот: бросил учебу, примкнул к движению хиппи и начал проходить различные кастинги. Отец и сын прекратили общение, так как были обижены друг на друга. Потом в одном из интервью Кирк Дуглас сообщил, что он лишь хотел, чтобы сын не ввязывался в мир кино хотя бы до 25 лет:

«Молодых людей популярность очень портит».

В свою очередь Майкл добился невероятных высот в актерской профессии.

Дженнифер Энистон почти до самой смерти не общалась с матерью. Мама Энистон была актрисой, но не такой успешной, как дочь. Нэнси Доу всегда советовала дочери оставить актерскую деятельность и заняться чем-нибудь другим.

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Дженнифер рассказывала в интервью:

«Она все время повторяла мне, что я неуклюжая, толстая, некрасивая, неблагодарная. Я уже молчу о том, что ей не нравились мои черты лица и рот, похожий на рот моего отца. Я редко, очень редко слышала от нее что-то положительное».