Макаревич предложил непривитым лечиться за свой счет

Андрей Макаревич, лидер группы "Машина времени", назвал себя сторонником принудительной вакцинации граждан РФ от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью порталу URA.RU.
В частности, музыкант пересказал разговор с медиком из Казани, посетовавшим на отказ людей от прививки против коронавирусной инфекции. Врач предложила, чтобы такие люди лечились за свой счет.
"Не хотите прививаться — лечиться будете за деньги! Вот кто привился и не дай бог заболел — у нас бесплатная медицина, а для вас — за деньги, потому что вы — м***ки", — такую позицию поддержал артист.
Музыкант резко объяснил, что считает отказ от вакцинации "идиотизмом":
"Заболеет человек, на грани смерти поболтается, может быть, у него мозги вправятся после этого. Потому что обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, он нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько еще этой заразы он сможет разнести? Это плохо. Вообще, я за довольно жесткие меры", — заявил Макаревич.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как проповедник потребовал личный самолет, чтобы спастись от вакцинации.