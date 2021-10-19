Макаревич предложил непривитым лечиться за свой счет

"Заболеет человек, на грани смерти поболтается, может быть, у него мозги вправятся после этого. Потому что обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, он нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько еще этой заразы он сможет разнести? Это плохо. Вообще, я за довольно жесткие меры", — заявил Макаревич.