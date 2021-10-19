7 самых странных способов похудения от голливудских звезд

Мадонна отдает предпочтение питанию по лунному календарю, а Ума Турман худеет от сладкого

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Звезды любят экспериментировать с диетами. Однако некоторые ограничения питания выглядят так, будто знаменитости придумали их сами. WomanHit.ru собрал самые странные звездные способы сбросить лишние килограммы, эффективность которых так и не была доказана.

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Помните, что перед началом любой диеты необходима консультация специалиста.

Рене Зеллвегер сильно поразила поклонников, когда после фильмов про Бриджит Джонс актриса в короткие сроки добилась шикарной фигуры. Звезда частенько прибегает к диете, где рацион состоит только из кубиков льда.

Мадонна — очень дисциплинированный человек, это касается и спорта, и работы, и питания. Держать тело в тонусе ей помогает диета по лунному календарю. Например, в полнолуние и новолуние можно употреблять только воду и сок. Смысл диеты заключается в том, что Луна действует на движение жидкости, которая находится и поступает в организм человека. Это не единственный способ похудения певицы. «Насыщение» — питание только запахами. Мадонна нюхает содержимое тарелки, и убирает ее, вроде бы «наевшись».

Келли Осборн питается обычно, даже когда ей нужно похудеть. Единственной особенностью ее диеты стал цвет — еда не должна совпадать с цветом тарелки: салат она не положит в зеленую, а кашу — в бежевую. На эту темы даже были проведены научные исследования, в ходе которых выяснилось, что человек съедает меньше именно из контрастной посуды.

Леди Гага редко прибегала к диетам. Но если же актрисе нужно срочно скинуть пару килограммов, то она выпивает стакан виски, ждет похмелья и направляется в тренажерный зал. Как конкретно действует такой способ, неизвестно.

Миранда Керр любит придерживаться питания по группе крови. Если худеть по такой системе, то те, кто имеет I группу крови, должны в большей степени отдавать предпочтение мясу, обладатели II группы — полностью отказаться от него, III — есть молочные продукты, а вот людям с IV группой, самой редкой, рекомендуется есть оленину, баранину, ананасы и другие деликатесы. У модели II группа крови, так что она исключила из своего рациона мясные продукты.

Риз Уизерспун для срочного похудения использует детское питание. Актриса считает, что это самая вкусная и безопасная диета. Детская специализированная еда низкокалорийная и гипоаллергенная, а еще ее продают в маленьких баночках, что предотвращает переедание.