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Безрукова госпитализировали с коронавирусом

Мария Каткова
1 час назад

Актера Сергея Безрукова госпитализировали с диагнозом COVID-19. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Безрукова госпитализировали с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Безруков поделился фотографией из больничной палаты и сообщил, что заболел коронавируосм. Актер добавил, что болезнь протекает у него в легкой форме, а также сообщил о переносе спектаклей со своим участием. К посту он добавил фото с книгой о приключениях Эраста Фандорина.

"Дорогие мои!) Ну…вот и я приболел,ковид,сказались перегрузки,видать иммунитет сдал немного…не переживайте,всё под контролем,переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать…в данном случае ПЕРЕЧИТАТЬ. Всем здоровья! Всем добра! Всем ЛЮБВИ!!! P.S.Спектакли перенесём на другие даты, не переживайте…Всё будет хорошо Искренне ВАШ!", — написал он в своем профиле. (Прим. ред. — орфография и пунктуация автора сохранены)

Тем временем коонавирусная статистика в России оставляет желать лучшего. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с COVID-19 близки к критической.

Звёзды,Денис Проценко,
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