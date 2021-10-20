Безрукова госпитализировали с коронавирусом

"Дорогие мои!) Ну…вот и я приболел,ковид,сказались перегрузки,видать иммунитет сдал немного…не переживайте,всё под контролем,переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать…в данном случае ПЕРЕЧИТАТЬ. Всем здоровья! Всем добра! Всем ЛЮБВИ!!! P.S.Спектакли перенесём на другие даты, не переживайте…Всё будет хорошо Искренне ВАШ!", — написал он в своем профиле. (Прим. ред. — орфография и пунктуация автора сохранены)