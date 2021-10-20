6 моделей с нестандартной внешностью

Мир моды и красоты стремительно меняется. Теперь на подиум могут выходить девушки и женщины, чьи параметры далеки от стандартов. WMJ.ru собрал истории уникальных моделей, внешность которых далека от совершенства.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Винни Харлоу

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27-летняя Винни Харлоу, пожалуй, самая востребованная модель, которая не боится демонстрировать главный недостаток своей внешности — витилиго. В первые годы своей жизни звезда ничем не отличалась от других детей, но в 4 года у нее начали появляться первые признаки заболевания. Причиной его обострения стал развод родителей. Из-за стресса, который испытала маленькая Винни, пятна начали проявляться еще больше и распространились по всему телу. Врачи не знали, как помочь будущей звезде мировых подиумов — специального лечения и лекарств, к сожалению, тогда не существовало. Поэтому Винни пришлось учиться жить со своей особенностью. Она подвергалась насмешкам со стороны одноклассников и по этой причине постоянно меняла школы. Даже после получения диплома девушка все равно слышала в свой адрес едкие комментарии. Лишь в социальных сетях она могла найти поддержку от подписчиков, которым ее внешность казалось невероятно привлекательной.

Заполучить популярность и всеобщее признание Винни помогло участие в 21-м сезоне шоу «Топ-модель по-американски». На проекте она познакомилась с известным фотографом Ником Найтом, фотографии которого подарили ей выгодный контракт с испанской маркой Desigual. В дальнейшей карьере у Винни пошло все как по маслу: обложки в глянцах, модные показы, участие в рекламных кампаниях.

Тандо Хопа

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Тандо Хопа — модель-альбинос с неспособностью распознавать цвета.

Тандо родилась в маленьком поселке в Южной Африке в Себокенге. Ее родители души не чаяли в ней, зная об особенностях дочери. Они всегда поддерживали Тандо во всех трудностях, ухаживая за ней и занимаясь ее воспитанием. До школьного возраста будущая модель не понимала, в чем ее уникальность. Осознать это ей пришлось не самым лучшим образом. Одноклассники часто дразнили ее и давали обидные прозвища. Из-за этого девочка постоянно приходила после школы в слезах. Чтобы хоть как-то чувствовать себя в своей тарелке, Тандо решила подкрашивать брови и ресницы. Даже во время учебы в университете девушка не забросила это дело. А потом случилась фотосессия для журнала Forbes, где главным условием для участия было показать свою естественную красоту без макияжа. Тандо долго не могла преодолеть себя, но все-таки решилась, и этот смелый поступок открыл ей двери в модельный бизнес.

Эллисон Харвард

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Эллисон стала популярной благодаря 12-му сезону шоу «Топ-модель по-американски». Девушка покорила судей не только своими большими и синими глазами, но и тем, что ее завораживает вид крови.

В 11 лет Эллисон часто экспериментировала с диетами. За 4 месяца она похудела с 60 до 40 килограммов, что стало причиной попадания в специализированное учреждение для лечения пищевого поведения.

Будущая модель не раз признавалась в том, что ей было тяжело ужиться со своим весом и даже за кулисами популярного проекта ей приходилось бороться с этой проблемой. Однако ей этот недуг не помешал получить титул «уникальная» от жюри, успешные контракты с марками одежды, фотосессии для глянцевых журналов и разработать собственный парфюм.

Келли Миттендорф

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Модельные агентства заинтересовались Келли, когда ей было всего 11 лет. Широкий лоб, щербинка между зубами, глубоко посаженные глаза — отличные данные для звезды подиумов с нестандартной внешностью. Тому доказательство — съемки для рекламы Prada, Vogue и выход на показе Marc Jacobs.

Келли не боится казаться непривлекательной. Она с большим удовольствием демонстрирует в личном блоге свою естественную красоту без макияжа, фильтров и фотошопа. У нее даже могут быть неухоженные брови и ногти, а она все равно не постесняется это показать! Кроме того, Келли любит экспериментировать с имиджем. Звезда постоянно меняет цвет волос, стрижки и укладки.

София Хаджипантели

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Вы можете смеяться, но София является одной из самых востребованных моделей в мире. Ее прозвали Фридой нового времени, и она уже успела стать всеобщей любимицей публики.

Популярность Софии началась всего лишь с безобидных селфи, которые она выкладывала. Поначалу на всех фотографиях она была блондинкой, поэтому ее брови смотрелись не так эффектно. Но потом звезда решила покрасить их в черный. Сами видите, что из этого получилось: совместные фотографии с Беллой Хадид и Кайли Дженнер, контракты с Fenty Beauty и показ Victoria's Secret.

За бровями София ухаживает более чем тщательно: смазывает касторовым маслом и расчесывает, поддерживая их природную густоту.

Кэйтин Стиклс

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Кэйти обладает редким генетическим заболеванием — синдромом кошачьего глаза. Этот недуг может вызывать расщепление неба, недоразвитость челюсти, антимонголоидный разрез глаз.