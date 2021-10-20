Впечатляющие поступки звезд ради любви

Питт, Доронин, Ледженд умеют удивить вторую половинку.

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Знаменитый грузинский художник конца XIX — начала XX века Нико Пиросмани безумно влюбился во французскую актрису, приехавшую на гастроли в Тифлис, Маргариту де Севр. Он так хотел добиться ответного чувства, что перепробовал все возможные способы, но Маргарита оставалась холодна. Однако художнику пришла идея, как покорить актрису. Он осыпал всю улицу розами перед окнами гостиницы, где жила любимая. Де Севр подарила в ответ поцелуй и вскоре уехала из Грузии. А какие необычные романтические поступки совершали современные знаменитости в знак сильной любви?

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Супруги были одержимы друг другом и решили, что они должны выглядеть одинаково, стать как одно целое. За помощью они обратились к пластическому хирургу. Точное количество операций неизвестно, но пара изменилась до неузнаваемости. После этого они организовывали выступления за воссоединение мужского и женского начала.

Брэд Питт в 1994 году подрался с известным продюсером ради своей любимой

Когда актер был в отношениях с Гвинет Пэлтроу, актриса проходила кастинг у Харви Вайнштейна. Девушка пожаловалась парню, что Вайнштейн приставал к ней. Питт сразу же помчался на встречу с обидчиком и бросился на него с кулаками. На тот момент Брэд Питт еще не имел такой популярности, как сейчас, так что он рисковал своей карьерой.

Российский олигарх Владислав Доронин в свое время встречался с Наоми Кэмпбелл

Каждое день рождения он радовал свою пассию новой недвижимостью в любом уголке земного шара. Однажды бизнесмен подарил возлюбленной дворец Контарини-Фазан в Венеции, который был построен еще в XV веке. Это место называют «домом Дездемоны», так как по легенде девушка здесь жила до встречи с мавром Отелло. Помимо этого, Владислав подарил модели квартиру в самом престижном районе Лондона, а напоследок приобрел для Наоми целый жилой комплекс, который спроектировал известнейший архитектор Захи Хадид.

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