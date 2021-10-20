Артистки, которые выбирают проблемных мужчин

Жизнь многих звезд можно назвать сказкой, при этом личная жизнь артистов нередко превращается в самый настоящий ночной кошмар. Мы решили вспомнить звезд, кому не повезло встретить на своем пути «непутевого» мужчину.

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Кайли Миноуг

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На протяжении нескольких лет Кайли встречалась с красавцем Джошуа Сассом, мужчина очаровал звезду во время совместных съемок в сериале. Джошуа делал все, чтобы артистка обратила на него внимание. Когда он смог войти в доверие, начал просить у звезды денег в долг, и Миноуг отдавала крупные суммы, пытаясь решить проблемы своего нового увлечения. Мужчина продолжал тянуть деньги из ослепленной чувствами звезды, артистка «прозрела» только после измены Сасса, выгнав его из своего дома с позором.

Бритни Спирс

Сегодня Бритни находится под таким же пристальным вниманием, как и в свои лучшие годы, но сейчас причина интереса не связана с ее творчеством — весь мир обсуждает проблемы артистки с ее отцом. При этом сейчас рядом с Бритни находится действительно достойный человек — фитнес-тренер Сэм Асгари — который помогает Брит проходить через непростое разбирательство по поводу опеки.

Одной из причин сегодняшних проблем звезды стал ее бывший муж Кевин Федерлайн. Артистка познакомилась с танцором Кевином во время одной из репетиций, как ей казалось, это была любовь с первого взгляда. Но Федерлайна интересовал лишь банковский счет Спирс. Он тратил деньги звезды, настаивал, чтобы она помогла ему раскрутить его альбом, чем Бритни охотно занималась. В какой-то момент Федерлайн потерял осторожность и начал в открытую изменять Бритни, звезда, наконец, увидела, кем является ее любимый муж, и подала на развод.

Ким Кардашьян

Когда Ким только начинала свое восхождение к славе, она получила довольно травмирующий опыт отношений. Ким начала встречаться с Деймоном Томасом, за которого в последствии вышла замуж. Через много лет, уже после развода, журналисты получили судебные документы, в которых было упоминание о насилии. Муж запретил Кардашьян видеться с друзьями и близкими, заставил бросить учебу и часто поднимал руку. Кардашьян жила в этом аду несколько лет, после чего взяла себя в руки и сбежала к семье.

Рианна