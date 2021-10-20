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Артистки, которые выбирают проблемных мужчин

WomanHit.ru
4 часа назад

Жизнь многих звезд можно назвать сказкой, при этом личная жизнь артистов нередко превращается в самый настоящий ночной кошмар. Мы решили вспомнить звезд, кому не повезло встретить на своем пути «непутевого» мужчину.

Артистки, которые выбирают проблемных мужчин
Фото: InstagramInstagram

Кайли Миноуг

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На протяжении нескольких лет Кайли встречалась с красавцем Джошуа Сассом, мужчина очаровал звезду во время совместных съемок в сериале. Джошуа делал все, чтобы артистка обратила на него внимание. Когда он смог войти в доверие, начал просить у звезды денег в долг, и Миноуг отдавала крупные суммы, пытаясь решить проблемы своего нового увлечения. Мужчина продолжал тянуть деньги из ослепленной чувствами звезды, артистка «прозрела» только после измены Сасса, выгнав его из своего дома с позором.

Бритни Спирс

Сегодня Бритни находится под таким же пристальным вниманием, как и в свои лучшие годы, но сейчас причина интереса не связана с ее творчеством — весь мир обсуждает проблемы артистки с ее отцом. При этом сейчас рядом с Бритни находится действительно достойный человек — фитнес-тренер Сэм Асгари — который помогает Брит проходить через непростое разбирательство по поводу опеки.

Одной из причин сегодняшних проблем звезды стал ее бывший муж Кевин Федерлайн. Артистка познакомилась с танцором Кевином во время одной из репетиций, как ей казалось, это была любовь с первого взгляда. Но Федерлайна интересовал лишь банковский счет Спирс. Он тратил деньги звезды, настаивал, чтобы она помогла ему раскрутить его альбом, чем Бритни охотно занималась. В какой-то момент Федерлайн потерял осторожность и начал в открытую изменять Бритни, звезда, наконец, увидела, кем является ее любимый муж, и подала на развод.

Ким Кардашьян

Когда Ким только начинала свое восхождение к славе, она получила довольно травмирующий опыт отношений. Ким начала встречаться с Деймоном Томасом, за которого в последствии вышла замуж. Через много лет, уже после развода, журналисты получили судебные документы, в которых было упоминание о насилии. Муж запретил Кардашьян видеться с друзьями и близкими, заставил бросить учебу и часто поднимал руку. Кардашьян жила в этом аду несколько лет, после чего взяла себя в руки и сбежала к семье.

Рианна

О ссоре с довольно печальным концом между Рианной и Крисом Брауном слышал, наверное, каждый. Пара встречалась совсем недолго, но Браун уже посчитал, что девушка стала его собственностью. Накануне важной музыкальной церемонии Браун жестоко избил Рианну. Жуткие фото очень быстро попали в сеть. Суд приговорил Брауна к 180 дням общественных работ и дал пять лет условно. К счастью, подобных инцидентов в жизни артистки больше не было, так как звезда начала внимательно присматриваться к избранникам в самом начале отношений.

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