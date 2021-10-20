Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+21° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.30
Войти в почту

Телеведущая Ханга рассказала о сходстве Москвы и Нью-Йорка

Lenta.ru
2 часа назад

Российская телеведущая Елена Ханга рассказала, что заметила сходство Москвы и Нью-Йорка, когда в 1980-е годы поехала учиться в США. Американский город напомнил ей российскую столицу благодаря жителям. Своим мнением Ханга поделилась с изданием «Москвич Mag».

Телеведущая Ханга рассказала о сходстве Москвы и Нью-Йорка
Фото:  РИА Новости РИА Новости

Телеведущая поехала на стажировку в США в 1987 году. Во время поездки она посетила Бостон, Гарвард, Чикаго, Вашингтон и Нью-Йорк. В последнем она ощутила себя как дома.

«Я шла и использовала московские навыки», — пояснила телеведущая.

Ханга уточнила, что города отличаются архитектурой, но схожи в энергетике.

Журналистка также сравнила жителей двух городов, они показались ей «крайне похожими» друг на друга. По словам Ханги, и в Нью-Йорк, и в Москву приезжает большое количество разных людей.

«Ньюйоркцы, как и москвичи, научились вести себя определенным образом — привыкли к туристам и приезжим. Они не готовы топтаться на одном месте, все время в движении, всегда спешат. А еще и у тех, и у тех есть специальный акцент. Иногда меня спрашивают: "Ты, наверное, москвичка, раз так говоришь?" Так же по нью-йоркскому акценту всегда признают жителей Большого Яблока», — отметила Ханга.

Ранее своим мнение об атмосфере Нью-Йорка поделилась российская актриса Ольга Кабо. Она отметила, что чувствовала себя там некомфортно из-за высотных зданий. В целом американский город произвел на Кабо «подавляющее впечатление».

Звёзды,Елена Ханга,Ольга Кабо,Гарвардский университет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители