Телеведущая Ханга рассказала о сходстве Москвы и Нью-Йорка

«Ньюйоркцы, как и москвичи, научились вести себя определенным образом — привыкли к туристам и приезжим. Они не готовы топтаться на одном месте, все время в движении, всегда спешат. А еще и у тех, и у тех есть специальный акцент. Иногда меня спрашивают: "Ты, наверное, москвичка, раз так говоришь?" Так же по нью-йоркскому акценту всегда признают жителей Большого Яблока», — отметила Ханга.