Буланова объяснила свои слова о жертвах домогательств

Певица Татьяна Буланова заявила, что не называла жертв домогательств женщинами легкого поведения. Об этом пишет издание «Собеседник».

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Артистка не считает, что в достижении цели хороши все средства:

«Нельзя никогда продаваться. Честь и достоинство должны быть превыше всего. Я не придерживаюсь правила, что добиваться своей цели нужно всеми способами. При этом я не называла женщин, столкнувшихся с домогательствами, нехорошим словом», — сказала Буланова.

По мнению певицы, о харассменте надо сообщать либо сразу, либо не вспоминать об этом вообще:

«Я имела в виду, если такая история произошла, то спустя 20 лет незачем вспоминать, кто и кого домогался».

Татьяна Буланова назвала «неадекватной тетей» представительницу шоу-бизнеса, которая заявила, что ее никто не домогался, потому что она недостаточно хорошо выглядит. Предположительно, слова были обращены к Дане Борисовой.

Певица осудила жертв харассмента в интервью KP.RU, назвав их женщинами легкого поведения:

«Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал».