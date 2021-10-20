Буланова объяснила свои слова о жертвах домогательств

Певица Татьяна Буланова заявила, что не называла жертв домогательств женщинами легкого поведения. Об этом пишет издание «Собеседник».
Артистка не считает, что в достижении цели хороши все средства:
«Нельзя никогда продаваться. Честь и достоинство должны быть превыше всего. Я не придерживаюсь правила, что добиваться своей цели нужно всеми способами. При этом я не называла женщин, столкнувшихся с домогательствами, нехорошим словом», — сказала Буланова.
По мнению певицы, о харассменте надо сообщать либо сразу, либо не вспоминать об этом вообще:
«Я имела в виду, если такая история произошла, то спустя 20 лет незачем вспоминать, кто и кого домогался».
Татьяна Буланова назвала «неадекватной тетей» представительницу шоу-бизнеса, которая заявила, что ее никто не домогался, потому что она недостаточно хорошо выглядит. Предположительно, слова были обращены к Дане Борисовой.
Певица осудила жертв харассмента в интервью KP.RU, назвав их женщинами легкого поведения:
«Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал».
Неприятная история произошла и с Аллой Пугачевой. В последнее время все больше артистов обвиняют ее в том, что она сломала карьеру многим зарождающимся звездам. За артистку вступилась ее бывшая домработница.