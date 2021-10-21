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Вера Брежнева стала владелицей недвижимости на $2 млн

WMJ.ruиещё 2
4 часа назад

Вера Брежнева стала владелицей новой квартиры в Киеве, которую купил певице муж. Теперь недвижимость артистки оценивается в $2 млн, сообщает журнал Viva.

Вера Брежнева стала владелицей недвижимости на $2 млн
Фото: InstagramInstagram

Новые апартаменты в центре столицы Украины стоят $900 тысяч, или более 63 млн рублей, площадь квартиры 206 квадратных метров, она находится в стеклянной башне ЖК Syline. К жилью прилагается и место в подземном паркинге. В комплексе есть своя библиотека, спортзал, комната для переговоров и кафе.

Также у 39-летней певицы есть квартира в Киеве площадью 80 квадратных метров, кроме этого — пятикомнатные апартаменты более 100 квадратных метров и два нежилых помещения в новостройках. Самая дорогая из них — пятикомнатная квартира, которая находится в дореволюционном доме на улице Десятинной. Стоит такое жильё $1,5 млн.

По оценкам экспертов, вся недвижимость Брежневой тянет на $2 млн, или 141,65 млн рублей. Также у пары есть дом в Подмосковье и Италии.

Ранее Вера Брежнева и Валерий Меладзе столкнулись с травлей — оппозиционно настроенные белорусы уверены, что артисты пели на «частном корпоративе» по приглашению старшего сына президента Александра Лукашенко — Виктора.

Звёзды,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,Александр Лукашенко,
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