Модель рассказала правду о работе в Victoria's Secret

Бриджит Малкольм (Bridget Malcolm), бывшая модель Victoria's Secret, раскрыла правду о том, что происходило за кулисами модных показов и как они влияют на здоровье. Ее слова приводит издание Independent.

По словам Бриджит, моделям приходится соответствовать строгим параметрам тела, которые требует работодатель. Поэтому девушка была вынуждена постоянно сидеть на диетах, от чего испытывала непрекращающееся чувство голода.

«Я целыми днями тренировалась и спала. Я все время хотела есть. Я даже сидела на успокоительных средствах, чтобы пережить ночное время суток», — вспоминает модель.

Девушка отметила, что в подобном режиме жила три месяца подряд. При этом она не употребляла ничего, кроме овощей на пару и протеиновых коктейлей. В 2016 году после показа Бриджит поняла, что такой образ жизни привел ее к проблемам со здоровьем.