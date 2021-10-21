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Модель рассказала о проблемах со здоровьем после работы в Victoria's Secret

Диана Товсепова
2 часа назад

Бриджит Малкольм (Bridget Malcolm), бывшая модель Victoria's Secret, раскрыла правду о том, что происходило за кулисами модных показов и как они влияют на здоровье. Ее слова приводит издание Independent.

Модель рассказала правду о работе в Victoria's Secret
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Бриджит, моделям приходится соответствовать строгим параметрам тела, которые требует работодатель. Поэтому девушка была вынуждена постоянно сидеть на диетах, от чего испытывала непрекращающееся чувство голода.

«Я целыми днями тренировалась и спала. Я все время хотела есть. Я даже сидела на успокоительных средствах, чтобы пережить ночное время суток», — вспоминает модель.

Девушка отметила, что в подобном режиме жила три месяца подряд. При этом она не употребляла ничего, кроме овощей на пару и протеиновых коктейлей. В 2016 году после показа Бриджит поняла, что такой образ жизни привел ее к проблемам со здоровьем.

В 2017 году ее отстранили от показов, потому что бедра модели стали на 1,2 сантиметра шире. После увольнения из Victoria's Secret у нее было диагностировано сложное посттравматическое стрессовое расстройство. Кроме того, Бриджит страдала от панических атак и нарушенного менструального цикла.

Ранее сообщалось, как супермодель бросила шоу-бизнес из-за провальной операции.

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