«Виновен реквизитор»: что пишут в соцсетях про Болдуина

Алек Болдуин во время съемок фильма «Ржавчина» случайно убил человека. Актер выстрелил из пистолета, который использовался в качестве реквизита и должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или ее осколки задели двух человек. Оператор Галина Хатчинс в результате ранения скончалась. Что пишут в социальных сетях о произошедшем — в материале "Рамблера".
Пользователи уверены, что это несчастный случай, и Болдуин не виноват. По их мнению, ответственность должна лежать на реквизиторе, который готовил пистолет к съемкам:
"Едва ли, это его вина, так как оружие, явно, заряжал не он сам и он не мог знать какие там пули. Поэтому даже если какие-то обвинения выдвинут, его оправдают"; "За что его арестовывать. Виновен реквизитор"; "Реквизитора на электрический стул посадят..."; "Он по любому не виновен, заряжал то не он".
Этого же мнения придерживаются российские адвокаты:
"Конечно, здесь вина не на актере, а, скорее, на ответственном за реквизит. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить, кто дал Алеку Болдуину это оружие, где оно было куплено и каким образом",
— сказал Александр Добровинский в интервью Федерального агентства новостей.
В соцсетях удивляются, как заряженное оружие могло оказаться на съемочной площадке:
"Да оно на километр приближаться не должно к месту съемки... Еще и двое пострадавших".