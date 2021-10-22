«Виновен реквизитор»: что пишут в соцсетях про Болдуина

"Едва ли, это его вина, так как оружие, явно, заряжал не он сам и он не мог знать какие там пули. Поэтому даже если какие-то обвинения выдвинут, его оправдают"; "За что его арестовывать. Виновен реквизитор"; "Реквизитора на электрический стул посадят..."; "Он по любому не виновен, заряжал то не он".