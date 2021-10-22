Вынуждали на аборт: сестра Бритни Спирс рассказала правду об отце

Сестра певицы Бритни Спирс Джейми Линн рассказала, как семья отреагировала на ее беременность в 16 лет. Тем самым девушка начала новую волную обвинений отца.

Фото: @jamielynnspears @jamielynnspears

Когда движение #FreeBritney только началось, сестра поддерживала Бритни Спирс. В своей книге Джейми решила рассказать свою историю. Мемуары получили название «То, что я должна сказать».

По словам Спирс-младшей, близкие убеждали ее сделать аборт, ведь ей было всего 16 лет. Телефон у девушки тоже изъяли, чтобы она не передала информацию сестре.

«Она нужна была мне больше, чем когда-либо в момент наибольшей уязвимости. Я все еще чувствую боль от того, что не смогла сказать сестре», — цитирует мемуары TMZ.

Джейми Линн Спирс вспомнила, что серьезно поссорилась с отцом.

«Они пришли в мою комнату, пытались убедить меня, что иметь ребенка в этом возрасте — это ужасная идея. Они говорили: «Ты не знаешь что делаешь, это убьет твою карьеру. Есть таблетки, которые ты можешь выпить, мы поможем решить эту проблему».

В итоге семья решила «проблему», продав эксклюзив журналу «ОК!» за 1 миллион долларов. Семья позволила Джейми Линн родить, и сразу после этого ее фотографии с новорожденной дочкой Мэдди появились на обложке.