Самые эпатажные наряды Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова — королева стиля. Ее появление на публике — всегда что-то праздничное, как на сцене, так и в жизни: ретро-причеcки, яркие принты, странные туфли и красная помада. Собрали самые любимые наряды актрисы в галерее "Рамблера".

1/12 Рената Литвинова — королева стиля. Ее появление на публике — всегда что-то праздничное, как на сцене, так и в жизни. Фото: @renatalitvinovaofficiall Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Один из любимых брендов Ренаты Литвиновой — Balenciaga. Фото: @renatalitvinovaofficiall 3/12 "Агент Баленсиага, как меня называют близкие, на проводе". Фото: @renatalitvinovaofficiall 4/12 Красный — один из любимых цветов актрисы. Фото: @renatalitvinovaofficiall Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 "Это даже не образ, это моя концепция": Литвинова снялась в образе Жанны д’Арк для журнала PUSS PUSS и бренда Balenciaga. Фото: @renatalitvinovaofficiall 6/12 Еще один яркий образ от Balenciaga. Фото: @renatalitvinovaofficiall 7/12 Balenciaga. Фото: @renatalitvinovaofficiall Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Рената Литвинова также — фанат Vetements. Фото: @renatalitvinovaofficiall 9/12 Vetements Фото: @renatalitvinovaofficiall 10/12 VIVA VOX. Фото: @renatalitvinovaofficiall Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Колье Schiaparelli. В таком же появлялась на публике модель Белла Хадид. Фото: @renatalitvinovaofficiall 12/12 "Пока только примерка". Фото: @renatalitvinovaofficiall

Один из любимых брендов Ренаты Литвиновой — Balenciaga.

«Агент Баленсиага, как меня называют близкие, на проводе», — говорит про себя актриса.

Большинство ее нарядов на выход в ее гардеробе созданы именно этим брендом. Недавно Рената Литвинова приняла участие в съемке PUSS PUSS Magazine и Balenciaga. Актриса снялась в образе Жанны д’Арк. Главным акцентом стали сапоги на шпильке в виде рыцарских доспехов.