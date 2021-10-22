Самые эпатажные наряды Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова — королева стиля. Ее появление на публике — всегда что-то праздничное, как на сцене, так и в жизни: ретро-причеcки, яркие принты, странные туфли и красная помада. Собрали самые любимые наряды актрисы в галерее "Рамблера".
Один из любимых брендов Ренаты Литвиновой — Balenciaga.
«Агент Баленсиага, как меня называют близкие, на проводе», — говорит про себя актриса.
Большинство ее нарядов на выход в ее гардеробе созданы именно этим брендом. Недавно Рената Литвинова приняла участие в съемке PUSS PUSS Magazine и Balenciaga. Актриса снялась в образе Жанны д’Арк. Главным акцентом стали сапоги на шпильке в виде рыцарских доспехов.
Еще Рената Литвинова — фанат Vetements, Gucci и Schiaparelli. Последнему бренду принадлежит позолоченное колье в виде бронхов, которое выбрала для одного из своих выходов актриса. В таком же появлялась на публике модель Белла Хадид.