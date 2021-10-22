Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+19° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.64
Войти в почту

Самые эпатажные наряды Ренаты Литвиновой

Анна Шутова
37 минут назад

Рената Литвинова — королева стиля. Ее появление на публике — всегда что-то праздничное, как на сцене, так и в жизни: ретро-причеcки, яркие принты, странные туфли и красная помада. Собрали самые любимые наряды актрисы в галерее "Рамблера".

Рената Литвинова — королева стиля. Ее появление на публике — всегда что-то праздничное, как на сцене, так и в жизни.
1/12 Рената Литвинова — королева стиля. Ее появление на публике — всегда что-то праздничное, как на сцене, так и в жизни.
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Один из любимых брендов Ренаты Литвиновой — Balenciaga.
2/12 Один из любимых брендов Ренаты Литвиновой — Balenciaga.
Фото: @renatalitvinovaofficiall
"Агент Баленсиага, как меня называют близкие, на проводе".
3/12 "Агент Баленсиага, как меня называют близкие, на проводе".
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Красный — один из любимых цветов актрисы.
4/12 Красный — один из любимых цветов актрисы.
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
"Это даже не образ, это моя концепция": Литвинова снялась в образе Жанны д’Арк для журнала PUSS PUSS и бренда Balenciaga.
5/12 "Это даже не образ, это моя концепция": Литвинова снялась в образе Жанны д’Арк для журнала PUSS PUSS и бренда Balenciaga.
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Еще один яркий образ от Balenciaga.
6/12 Еще один яркий образ от Balenciaga.
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Balenciaga.
7/12 Balenciaga.
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Рената Литвинова также — фанат Vetements.
8/12 Рената Литвинова также — фанат Vetements.
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Vetements
9/12 Vetements
Фото: @renatalitvinovaofficiall
VIVA VOX.
10/12 VIVA VOX.
Фото: @renatalitvinovaofficiall
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Колье Schiaparelli. В таком же появлялась на публике модель Белла Хадид.
11/12 Колье Schiaparelli. В таком же появлялась на публике модель Белла Хадид.
Фото: @renatalitvinovaofficiall
"Пока только примерка".
12/12 "Пока только примерка".
Фото: @renatalitvinovaofficiall

Один из любимых брендов Ренаты Литвиновой — Balenciaga.

«Агент Баленсиага, как меня называют близкие, на проводе», — говорит про себя актриса.

Большинство ее нарядов на выход в ее гардеробе созданы именно этим брендом. Недавно Рената Литвинова приняла участие в съемке PUSS PUSS Magazine и Balenciaga. Актриса снялась в образе Жанны д’Арк. Главным акцентом стали сапоги на шпильке в виде рыцарских доспехов.

Еще Рената Литвинова — фанат Vetements, Gucci и Schiaparelli. Последнему бренду принадлежит позолоченное колье в виде бронхов, которое выбрала для одного из своих выходов актриса. В таком же появлялась на публике модель Белла Хадид.

Звёзды,Фото,Белла Хадид,Рената Литвинова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители