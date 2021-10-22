Изнанка тикток-домов: как в реальности живут блогеры

Тикток-дом – общее название для команды молодых тиктокеров, которые живут в одном доме и занимаются производством контента для соцсетей. Многим жизнь блогеров кажется радостной и беззаботной, но это далеко не так.

Большинство из них обременены долгосрочными контрактами, а некоторым продюсеры вообще не платят по несколько месяцев. Также звездам нередко приходится участвовать в скандалах, чтобы продвинуться по так называемой карьерной лестнице. Смотрите видео и узнаете, как в реальности живут блогеры.