"Я просто от нее убегал": Птаха о домогательствах Айзы

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, рассказал о ссоре с Гуфом (Алексеем Долматовым) из-за домогательств дизайнера и предпринимательницы Айзы. Этим он поделился в вышедшей на видеосервисе Premier исповеди.
На момент случившегося Айза еще была за Гуфом. По словам Птахи, она присылала ему смс интимного характера:
"Цитировать не буду, слишком грязная история. Почему Леша понял, что это писала Айза? Потому что она ему присылала эти сообщения, а потом мне. Я чувствовал себя максимально дискомфортно и не понимал, что делать. Я не мог никому рассказать, мне было стыдно. Если бы это была посторонняя баба, я бы ее послал и заблокировал, а тут была история, что это мой друг".
После этого исполнитель перестал ходить в гости к Гуфу и Айзе.
"Этот ее флирт меня вымораживал. Когда не было никого, я просто от нее убегал. Она могла и в углу меня поджать",
— поделился музыкант и добавил. что позже Гуфу честно сказал, что с Айзой у него ничего не было.
"Айза, прости, я не хотел! Я тебя никогда не любил, ты никогда не нужна была мне как женщина. Я надеюсь, что после этой исповеди все закончится и ты наконец займешься своей жизнью",
— обратился артист к Айзе.