Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+19° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.50
Войти в почту

"Я просто от нее убегал": Птаха пожаловался на домогательства Айзы

Мария Иглина
42 минуты назад

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, рассказал о ссоре с Гуфом (Алексеем Долматовым) из-за домогательств дизайнера и предпринимательницы Айзы. Этим он поделился в вышедшей на видеосервисе Premier исповеди.

"Я просто от нее убегал": Птаха о домогательствах Айзы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На момент случившегося Айза еще была за Гуфом. По словам Птахи, она присылала ему смс интимного характера:

"Цитировать не буду, слишком грязная история. Почему Леша понял, что это писала Айза? Потому что она ему присылала эти сообщения, а потом мне. Я чувствовал себя максимально дискомфортно и не понимал, что делать. Я не мог никому рассказать, мне было стыдно. Если бы это была посторонняя баба, я бы ее послал и заблокировал, а тут была история, что это мой друг".

После этого исполнитель перестал ходить в гости к Гуфу и Айзе.

"Этот ее флирт меня вымораживал. Когда не было никого, я просто от нее убегал. Она могла и в углу меня поджать",

— поделился музыкант и добавил. что позже Гуфу честно сказал, что с Айзой у него ничего не было.

"Айза, прости, я не хотел! Я тебя никогда не любил, ты никогда не нужна была мне как женщина. Я надеюсь, что после этой исповеди все закончится и ты наконец займешься своей жизнью",

— обратился артист к Айзе.

Буланова также объяснила свои слова о жертвах домогательств.

Звёзды,Давид Нуриев,Гуф,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители