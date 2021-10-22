Алиса Вокс рассказала о травле в группе "Ленинград"

"У кого больше подписчиков, тот и прав, поэтому, конечно, Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и практически уничтожил меня. Я не смогу этого ему простить, поскольку это злоупотребление полномочиями, социальным статусом. Можно сказать, что Шнур добил лежачего, что совершенно не по-мужски".