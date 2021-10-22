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Алиса Вокс рассказала о травле в группе "Ленинград"

Мария Иглина
2 часа назад

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс призналась, что покинула коллектив из-за конфликтов и травли. Слова артистки приводит Teleprogramma.pro.

Алиса Вокс рассказала о травле в группе "Ленинград"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вокс, что лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров "уничтожил" ее при помощи своего влияния:

"У кого больше подписчиков, тот и прав, поэтому, конечно, Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и практически уничтожил меня. Я не смогу этого ему простить, поскольку это злоупотребление полномочиями, социальным статусом. Можно сказать, что Шнур добил лежачего, что совершенно не по-мужски".

Таким образом, артистка опровергла слух о том, что она ушла из-за звездной болезни.

Некоторое время назад она также потребовала, чтобы Сергей Шнуров выплатил ей около 20 миллионов рублей за композицию "Экспонат" и еще 38 хитов "Ленинграда", созданных в соавторстве с ней. Однако Хамовнический суд Москвы отклонил иски.

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Звёзды,Алиса Вокс,Сергей Шнуров,
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