Алиса Вокс рассказала о травле в группе "Ленинград"

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс призналась, что покинула коллектив из-за конфликтов и травли. Слова артистки приводит Teleprogramma.pro.
По словам Вокс, что лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров "уничтожил" ее при помощи своего влияния:
"У кого больше подписчиков, тот и прав, поэтому, конечно, Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и практически уничтожил меня. Я не смогу этого ему простить, поскольку это злоупотребление полномочиями, социальным статусом. Можно сказать, что Шнур добил лежачего, что совершенно не по-мужски".
Таким образом, артистка опровергла слух о том, что она ушла из-за звездной болезни.
Некоторое время назад она также потребовала, чтобы Сергей Шнуров выплатил ей около 20 миллионов рублей за композицию "Экспонат" и еще 38 хитов "Ленинграда", созданных в соавторстве с ней. Однако Хамовнический суд Москвы отклонил иски.
Читайте также о том, что Птаха рассказал о домогательствах Айзы.