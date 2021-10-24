Звезды, которые простили измену

Совсем неважно, насколько вы успешны, умны или талантливы, от супружеской измены не застрахован никто. Некоторые пары, в том числе знаменитости, готовы пойти на все, чтобы сохранить отношения. "Рамблер" расскажет о звездах, которые простили измену.

Дэвид и Виктория Бекхэм

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Знаменитой паре много раз приходилось спасать свои отношения из-за слухов, которые ходили вокруг футболиста Дэвида Бекхэма. Так, впервые о его неверности заявила помощница Дэвида в 2004 году. После этого в течение нескольких лет время от времени появлялись все новые и новые бывшие женатого полузащитника, но самым громким скандалом стало заявление Ирмы Ничи. В 2007 году она рассказала таблоидам подробности романа с Бекхэмом, а затем подала на него в суд. Практически в это же время был подан еще один иск от некого миллиардера, с женой которого футболист якобы завел интрижку. Что же касается Виктории Бекхэм, то ее сдержанности можно только позавидовать. Дизайнер не стала подавать на развод, а наоборот, встала на защиту своего супруга.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастина Тимберлейка то и дело уличали в мимолетных интрижках, иногда даже публиковали фотографии, которые доказывали это. Переломным для пары моментом стал 2010 год, когда актриса Джессика Бил приняла решение о расставании. Только после этого артист все же понял важность тепла семейного очага и наконец-то сделал Бил предложение, на которое она ответила согласием.

Однако спустя некоторое время в интернете появилось фотография Джастина с актрисой Алишей Уэнрайт в одном из клубов Нового Орлеана. Они наслаждалась отдыхом в компании друзей и держались за руки. После этого Тимберлейк публично извинился перед супругой. Позже выяснилось, что именно Джессика была инициатором его раскаяния.

Бейонсе и Джей-Зи

В своем музыкальном и визуальном альбоме Lemonade Бейонсе рассказала о предательстве своего супруга рэпера Джея-Зи и о том, через что ей пришлось пройти, чтобы простить его. Исполнитель также не стал отрицать свою измену, он рассказал об этом публично. По словам рэпера, его неверность — результат травмирующего прошлого.

"Мне приходилось выживать, и я блокировал все свои эмоции, в том числе в общении с женщинами. Это привело к тому, что я изменил. Наш брак дал трещину, это стали замечать окружающие. Нам пришлось начать с чистого листа — и это было самое сложное из всего, что я делал в своей жизни",

— признался Джей-Зи в одном из своих интервью.