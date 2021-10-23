Вин Дизель отвел к алтарю дочь Пола Уокера

"То, что Вин Дизель ведет тебя к алтарю, заставляет меня плакать", "Я прослезился от того, что Вин повел тебя к алтарю, а я ведь парень", "Пол наверняка горд и очень рад этому", "Это так трогательно, что Вин ведет тебя", "Боже, Вин! Поздравляю!"