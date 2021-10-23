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Вин Дизель отвел к алтарю дочь Пола Уокера

Мария Каткова
1 час назад

22-летняя дочь погибшего Пола Уокера Мидоу вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. Фотографиями с церемонии девушка поделилась в Instagram.

Вин Дизель отвел к алтарю дочь Пола Уокера
Фото: @meadowwalker@meadowwalker

Церемония прошла в начале октября в доминиканской Республике. Влюбленные решили сыграть свадьбу на берегу у воды. Из-за пандемии коронавируса круг лиц, присутствующих на свадьбе, был ограничен.

"Пандемия повлияла на наши планы. Семья Луи не смогла присутствовать. Многие близкие друзья, которых мы считаем семьей, также не смогли приехать из-за ограничений на поездки", — рассказала Мидоу в интервью Vogue.

@meadowwalker

На одном из кадров видно, что к алтарю Мидоу вел Вин Дизель — близкий друг Пола Уокера, его коллега, а также крестный отец Мидоу. Поклонники оказались растроганы этим фактом.

"То, что Вин Дизель ведет тебя к алтарю, заставляет меня плакать", "Я прослезился от того, что Вин повел тебя к алтарю, а я ведь парень", "Пол наверняка горд и очень рад этому", "Это так трогательно, что Вин ведет тебя", "Боже, Вин! Поздравляю!"

Еще одна американская звезда готовится к свадьбе. Старшая Кардашьян получила предложение руки и сердца.

Звёзды,Пол Уокер,Вин Дизель,
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