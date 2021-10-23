Звезды, которых лишили родительских прав

Бритни Спирс — не единственная звезда, которую лишили родительских прав. Многие известные артисты по разным причинам не смогли отстоять опекунство над детьми. Подробнее — в материале "Рамблера".

Шэрон Стоун

Звезда фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун была замужем за редактором газеты "San Francisco Chronicle" Филом Бронштейном. В процессе развода в 2004 году опекунство над их приемным сыном Роэном присудили отцу, а актрису лишили родительским прав. Причиной стало не ее аморальное поведение. Суду не хватило доказательств, что Шэрон Стоун сможет опекать ребенка самостоятельно. После этого актриса усыновила еще двоих детей.

Мадонна

Певицу лишили родительских прав на сына Рокко, родившегося в 2000 году. Опекунство было присуждено второму супругу Мадонны, режиссеру Гаю Ричи. Мальчик при разводе захотел жить с отцом и его семьей в Лондоне и перестал общаться с матерью. По слухам, Мадонна не разрешала детям смотреть телевизор и пользоваться телефоном, сама выбирала им одежду и сажала под домашний арест за проступки. Кроме того, подростку не нравилось разъезжать с матерью по гастролям и общаться с журналистами.

Чарли Шин

Актера Чарли Шина лишили родительских прав из-за угроз. Бывшая жена Брук Мюллер подала на него в суд, когда тот угрожал ей и их детям, близнецам Бобу и Максу:

"Он напивался, постоянно угрожал мне и детям. Он обещал выколоть мне глаза во сне".