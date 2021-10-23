Эксперт назвала возможную сумму гонорара Собчак за проведение свадьбы Вавилова

Руководитель свадебного агентства Marryme Александра Ковтун в эфире РЕН ТВ предположила, что телеведущая Ксения Собчак заработала от 40 до 50 тысяч евро на свадьбе бывшего замглавы министерства финансов России Андрея Вавилова . Собчак появилась там в качестве ведущей торжества.

Владимир Соловьев в своем телеграм-канале раскритиковал Ксению Собчак, которая после ДТП, в котором погибли две женщины, улетела на свадьбу. И сравнил ее с актером Алеком Болдуином, который после гибели коллеги на съемочной площадке посетил ее похороны.