Эксперт назвала возможную сумму гонорара Собчак за проведение свадьбы Вавилова

Руководитель свадебного агентства Marryme Александра Ковтун в эфире РЕН ТВ предположила, что телеведущая Ксения Собчак заработала от 40 до 50 тысяч евро на свадьбе бывшего замглавы министерства финансов России Андрея Вавилова. Собчак появилась там в качестве ведущей торжества.
Владимир Соловьев в своем телеграм-канале раскритиковал Ксению Собчак, которая после ДТП, в котором погибли две женщины, улетела на свадьбу. И сравнил ее с актером Алеком Болдуином, который после гибели коллеги на съемочной площадке посетил ее похороны.
«А Собчак вела свадьбу в Италии…никаких параллелей. Просто наблюдение. На похоронах Екатерины Тарасовой Собчак никто не видел?»
Напомним, что 60-летний Андрей Вавилов женился на 24-летней спортсменке Софи-Антуанетте Дилуа, дочери владелицы мехового дома Julia Dilua. Софи-Антуанетта занимается конкуром.