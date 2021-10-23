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Эксперт назвала возможную сумму гонорара Собчак за проведение свадьбы Вавилова

Кристина Уколова
1 час назад

Руководитель свадебного агентства Marryme Александра Ковтун в эфире РЕН ТВ предположила, что телеведущая Ксения Собчак заработала от 40 до 50 тысяч евро на свадьбе бывшего замглавы министерства финансов России Андрея Вавилова. Собчак появилась там в качестве ведущей торжества.

Эксперт назвала возможную сумму гонорара Собчак за проведение свадьбы Вавилова
Фото: @xenia_sobchak@xenia_sobchak
Александра Ковтун подчеркнула, что гонорар напрямую зависит от уровня знаменитости. Она отметила, что стоимость свадебного торжества с тремя десятками гостей обойдется в 40 тысяч евро. Причем в эту сумму не входят затраты на размещение. Если же жених и невеста готовы оплатить гостям билеты на самолет и проживание на два-три дня, то цена поднимается до 70 тысяч евро. Вообще свадьба на озере Комо по карману только очень богатым людям. Кроме Собчак на празднике также выступили Максим Галкин и Любовь Успенская.

Владимир Соловьев в своем телеграм-канале раскритиковал Ксению Собчак, которая после ДТП, в котором погибли две женщины, улетела на свадьбу. И сравнил ее с актером Алеком Болдуином, который после гибели коллеги на съемочной площадке посетил ее похороны.

«А Собчак вела свадьбу в Италии…никаких параллелей. Просто наблюдение. На похоронах Екатерины Тарасовой Собчак никто не видел?»

Напомним, что 60-летний Андрей Вавилов женился на 24-летней спортсменке Софи-Антуанетте Дилуа, дочери владелицы мехового дома Julia Dilua. Софи-Антуанетта занимается конкуром.

Тем временем Тейлор Свифт зарегистрировалась в российской соцсети.

Звёзды,Андрей Вавилов,Любовь Успенская,Екатерина Тарасова,Максим Галкин,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,Алек Болдуин,Минфин,РЕН ТВ,
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