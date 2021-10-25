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Российская актриса заплатила 30 миллионов рублей ради встречи с внуками

Lenta.ru
2 часа назад

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о тяжелом семейном конфликте, из-за которого она долгое время не могла видеть собственных внуков. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Васильева заплатила 30 млн рублей ради встречи с внуками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Васильевой, после развода ее сына Филиппа невестка артистки Анастасия Бегунова уехала в Германию и забрала детей с собой. Васильева просила дать ей возможность видеться с внуками Ваней и Гришей, но невестка потребовала от бывшей свекрови деньги за свидания с мальчиками — по 200 тысяч рублей в месяц. Отношения женщин наладились, когда Васильева купила внукам недвижимость в Москве общей стоимостью в 30 миллионов рублей.

«Я на будущее купила им, Ване и Грише, квартиры в Москве. Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф», — поделилась знаменитость.

Теперь Бегунова часто приходит к артистке в гости, они обнимаются и целуются при встрече, призналась Васильева.

Звёзды,Анастасия Бегунова,Татьяна Васильева,
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