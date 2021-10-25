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"Что заработал мужик — это наше, а то, что заработала женщина — ее"

Стелла Шмель
2 часа назад

Популярный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн стал героем нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак".

"Что заработал мужик — наше, а то, что заработала женщина — ее"
Фото: @morgen_shtern@morgen_shtern

Среди прочего, артист порассуждал о своих планах на жизнь. Моргенштерн заявил, что уже достиг всех значимых для него высот и теперь хочет семью и детей.

"Я для себя пожить хочу. У меня теперь другие приоритеты. Я наигрался в шоу-бизнес. Я взял лидирующую позицию, и мне больше не интересно там задерживаться",

— заявил он.

Тем не менее, певец отметил, что не стоит сбрасывать его со счетов так быстро:

"У меня большие планы. Хочу добро делать и дарить позитив".

Рэпер будет публично заниматься благотворительностью, чтобы подавать пример другим.

Конечно в разговоре с Моргенштерном невозможно не затронуть тему денег. Ведь он и сам зачастую упоминает в своих песнях о том, что сказочно богат.

В частности, рэпер рассказал, сколько стоила его свадьба:

"Декорации вышли на восемь миллионов. У нас же свадьба — это перформанс. Нужно было соответствовать, поэтому я не поскупился".

Говоря о семейном бюджете, Моргенштерн отметил, что все, что заработал он, считается общим. А все, что заработала его жена Дилара — это ее личные средства.

"То, что заработал мужик — это наше, а то, что заработала женщина — это ее. У нас так. Я нормальный русский подкаблучник. Она себя может обеспечивать, она же популярная моделька, тиктокерша, у нее там контракты.

Но когда ей не хватает, она просит, а мне не жалко. Она не из тех, кто говорит «дай карту, я в ЦУМ».

Мы ей сейчас делаем бизнес, и я ей помогаю туда вкладывать деньги".

Ранее мать рэпера поблагодарила его за то, что тот смог "заработать на свободу маме". Свое обращение она записала в виде песни, которую сочинила еще семь лет назад и подарила на 16-летние артиста.

Звёзды,ЦУМ,
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