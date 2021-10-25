"Что заработал мужик — наше, а то, что заработала женщина — ее"

"То, что заработал мужик — это наше, а то, что заработала женщина — это ее. У нас так. Я нормальный русский подкаблучник. Она себя может обеспечивать, она же популярная моделька, тиктокерша, у нее там контракты.



Но когда ей не хватает, она просит, а мне не жалко. Она не из тех, кто говорит «дай карту, я в ЦУМ».



Мы ей сейчас делаем бизнес, и я ей помогаю туда вкладывать деньги".