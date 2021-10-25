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Васильева осудила антипрививочников: "Почему я должна не работать из-за тех, кто принципиально не прививается"

Стелла Шмель
1 час назад

Актриса Татьяна Васильева осудила противников вакцинации. Она полна гнева и негодования из-за того, что не может работать. Артистка считает антипрививочников виноватыми в том, что театры и кинотеатры вновь придется закрывать.

"Почему я должна не работать из-за тех, кто не прививается"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Народная артистка России сделала двухкомпонентную вакцинацию от коронавируса. Также она дважды переболела COVID-19. Об этом звезда рассказала в эфире ток-шоу "Пусть говорят".

"Почему я должна сейчас не работать из-за тех, кто принципиально не прививается и носит на себе заболевание? Необходимо смотреть на это более жестко. Если человек по каким-то своим убеждениям непонятным не прививается, он кто? В этой ситуации он преступник, его надо судить",

- считает актриса.

Васильева считает, что за последний год многие люди позабыли, насколько коронавирус может быть опасен, поэтому не спешат защитить себя вакцинацией.

Ранее мы писали, что музыкант Андрей Макаревич назвал баранами людей, не желающих вакцинироваться.

Звёзды,Андрей Макаревич,Татьяна Васильева,
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