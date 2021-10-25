8 звезд, которые сознательно отказались от детей

Людей, которые придерживаются идеологии чайлдфри, часто называют «добровольно бездетными». Причины, по которым они не хотят заводить детей, могут быть разными: кто-то сознательно отказывается от перспективы быть родителями в пользу других радостей жизни, кто-то — боится ответственности, сталкивается с финансовыми трудностями или же проблемами со здоровьем. В любом случае их объединяет одно — «свобода от детей», как и переводится английское слово childfree.

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Не только среди простых обывателей, но и среди голливудских звезд есть те, кто придерживается такой философии. Кто эти люди и что подтолкнуло их к этому выбору, давайте узнаем.

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Хелен Миррен

Сейчас Хелен Миррен 76 лет и завести детей она уже не может. Но при этом она совсем не жалеет, что судьба так и не подарила ей наследников. По словам актрисы, она никогда не была особо против детей, и даже ждала, что возможно забеременеет, но этого не произошло. Несмотря на бездетность, Хелен Миррен чувствует себя счастливой и полноценной женщиной, поэтому призывает общественность не навязывать другим обязательное материнство.

Ким Кэттролл

Ким Кэттролл очень похожа на свою героиню из сериала «Секс в большом городе». Не только потому, что у актрисы, как и у Саманты, было много интрижек, нет. Просто она тоже считает, что дети — отнюдь не самая важная часть жизни. В детстве Ким мечтала о большом доме с кучей детей и собак, но потом поняла, что быть матерью — это совсем не для нее.

Сара Полсон

Звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон пока что тоже не задумывается о потомстве. Актриса признается, что она очень импульсивная, поэтому в один момент может хотеть завести детей, а в другой — сильно об этом пожалеть. К тому же сейчас Сара не готова разрываться между возможностью строить карьеру и необходимостью заниматься семьей. 78-летняя возлюбленная Сары актриса Холланд Тейлор поддерживает ее решение. При этом на всякий случай Сара все же заморозила свои яйцеклетки.

Вайнона Райдер

Актриса уже много лет состоит в отношениях с модельером Скоттом Маккинлеем Ханом. При этом заводить детей пара пока не планирует. Вайнона не исключает, что так никогда и не станет матерью. По ее словам, в данный момент она не видит себя в этой роли. Кроме того, актриса нашла другую возможность сделать так, чтобы в ее жизни были дети — она с удовольствием проводит время со своими племянниками.

Кристофер Уокен

За свои 78 лет Кристофер Уокен успел сняться более чем в 50 фильмах, но и так и не познал радости отцовства. Впрочем, мужчина об этом не жалеет. Он считает, что вряд ли смог бы построить такую блестящую карьеру, будь у него дети. По словам Уокена, многие его знакомые вынуждены были завязать с творчеством и найти стабильную работу, чтобы содержать семью. Он же легко справлялся даже без денег в ожидании новой роли, с детьми это было бы не возможно.

Джаред Лето

Миллионы женщин мечтали бы стать матерью ребенка Джареда Лето, но самого актера перспектива стать отцом пока не вдохновляет. Однажды в интервью он признался, что не готов тратить на детей много времени, а отдавать их на воспитание другим людям (няням) тоже не хочет. Сейчас в жизни Джареда хватает других забот, поэтому стать родителем он не торопится.

Эллен Дедженерес

В СМИ регулярно появляются слухи о том, что Эллен Дедженерес и ее жена Порша де Росси хотят завести ребенка, но девушки эти слухи опровергают. По словам актрисы, дети — это большая ответственность, к которой они пока не готовы. Сейчас звездное семейство «воспитывает» нескольких собак и котов, и, по словам Эллен, этого ей на данный момент достаточно.

Рене Зеллвегер