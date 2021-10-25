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Настоящие имена артистов, которые вы могли не знать

WomanHit.ru
2 часа назад

Безусловно, звезд из нашего списка знают все, при этом мало кто задумывается, как в реальности зовут этих селебритис. Многие предпочитают изменять имена для благозвучности или для того, чтобы избежать путаницы с другими артистами.

Настоящие имена артистов, которые вы могли не знать
Фото: InstagramInstagram

Томас Андерс

Участник культовой группы Modern Talking покорил сердца не одного поколения своих поклонниц. Томас родился на территории Германии, но так как артист планировал развивать свою карьеру на мировом уровне, его настоящее имя — Бернд Вайдунг — не годилось для покорения музыкальных чартов. Люди бы просто не смогли его выговорить. Артист принял решение взять псевдоним, под которым его знают все — Томас Андерс.

Элтон Джон

Реальное имя легенды мировой музыки — Реджинальд Кеннет Дуайт. Но, согласитесь, запомнить и выговорить такое длинное имя, а тем более — выкрикивать его на концертах — поклонникам было бы трудно. Артист решил выбрать более благозвучный вариант. Что интересно, Элтон — имя британского музыканта Элтона Дина, а Джон — имя блюзового исполнителя Джона Балдри, которого Элтон Джон просто обожал.

Майли Сайрус

Эпатажная певица в реальности носит имя Дестини Хоуп Сайрус. Практически с рождения Сайрус была невероятно улыбчивой, это подстегнуло родителей и друзей дать малышке прозвище «Смайли». Начав развивать собственную карьеру, девушка посчитала свое реальное имя довольно скучным, так ее прозвище трансформировалось в «Майли».

Кэти Перри

Настоящее имя звезды — Кэтрин Хадсон. Но одна Кейт Хадсон уже есть в Голливуде, а Кэти не хотела, чтобы ее спутали с актрисой. Девушка взяла фамилию своей матери как только поняла, что ее призвание — музыка и выступления.

Сегодня даже самые преданные поклонник не вспоминают, как в реальности зовут их любимую артистку, так как псевдоним артистки стал настоящим брендом, ассоциировать девушку с другим именем уже невозможно.

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