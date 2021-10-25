Уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро присвоили российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Также гражданство присвоили девятилетнему сыну Наталии Орейро.
"Принять в гражданство РФ следующих лиц ... Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", — говорится в документе.
Певица подала документы на российское гражданство летом 2020 года. Орейро не раз проявляла интерес к культуре России.
"Россия для меня — тоже Родина! Я Вас люблю!" — говорила артистка в видеообращении в честь Дня России.
Мировую известность Наталии Орейро принесла главная роль в сериале "Дикий ангел". Как изменилась Орейро спустя 22 года после его выхода — читайте в материале "Рамблера".