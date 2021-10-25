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Безрукова выписали из больницы

Мира Маркина
1 час назад

Заразившегося коронавирусом актера Сергея Безрукова выписали из больницы. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте, записав видеообращение.

Безрукова выписали из больницы
Фото: @s_bezrukov@s_bezrukov

«Все хорошо, дорогие мои! Выписали! Спасибо врачам! Берегите себя и своих близких! До встречи в театре», — написал народный артист.

Два последних теста на коронавирус показали отрицательный результат. По словам актера, сейчас он чувствует себя «замечательно».

«Ну а теперь восстанавливаться, без особых нагрузок, возвращаюсь домой», — добавил артист.

О госпитализации Сергей Безруков заявил 20 октября. Он отметил, что теперь у него появилось время отдохнуть:

"Дорогие мои!) Ну…вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного…не переживайте, все под контролем, переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать…в данном случае ПЕРЕЧИТАТЬ".

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