Заразившегося коронавирусом актера Сергея Безрукова выписали из больницы. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте, записав видеообращение.
«Все хорошо, дорогие мои! Выписали! Спасибо врачам! Берегите себя и своих близких! До встречи в театре», — написал народный артист.
Два последних теста на коронавирус показали отрицательный результат. По словам актера, сейчас он чувствует себя «замечательно».
«Ну а теперь восстанавливаться, без особых нагрузок, возвращаюсь домой», — добавил артист.
О госпитализации Сергей Безруков заявил 20 октября. Он отметил, что теперь у него появилось время отдохнуть:
"Дорогие мои!) Ну…вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного…не переживайте, все под контролем, переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать…в данном случае ПЕРЕЧИТАТЬ".