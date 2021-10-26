Звезды, которые живут со смертельно опасными диагнозами

Джулия Робертс, Селена Гомес, семейство Хадид: «Рамблер» собрал звезд, которые живут со смертельно опасными диагнозами.

Фото: Кадр из фильма "Люди Икс" Кадр из фильма "Люди Икс"

Хью Джекман

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Первые признаки онкологического заболевания были обнаружены у звезды «Людей Икс» еще в 2013-м году С тех пор Джекману диагностировали рак кожи шесть раз. Об этом Хью рассказал в Instagram. Он призвал подписчиков использовать солнцезащитный крем с SPF, потому что ультрафиолетовое излучение провоцирует развитие раковых клеток в коже. Также актер признался, что теперь, зная о недуге, он проходит обследования каждые несколько месяцев.

Джулия Робертс

Актриса узнала о своей болезни в 2002 году, в то время она частенько жаловалась на головные боли, головокружения и слабость, однако считала, что причина ее состояния — плотный рабочий график. Виной же была тромбоцитопения — редкое заболевание, при котором в крови резко снижается количество тромбоцитов. Кровь хуже сворачивается даже при мелких порезах, а синяки возникают от легчайших прикосновений. Спровоцировать болезнь у звезды могли перенесенные инфекции и повышенные нагрузки. Отметим, что диагноз не помешал актрисе продолжить сниматься в крупных проектах и воспитывать детей.

Селена Гомес

Актриса и певица столкнулась с красной волчанкой (болезнь может поразить любую часть тела) в конце 2013-го, в том же году ей диагностировали артрит. Тогда звезде пришлось поставить карьеру на паузу, пройти курс химиотерапии, справиться с паническими атаками и пережить пересадку почки (донором органа стала ее подруга Франсия). После девушка провела несколько недель в психиатрической больнице, чтобы восстановить пошатнувшееся ментальное здоровье. В 2020-м году Гомес откровенно рассказала о болезни, а также показала шрам, который остался после трансплантации.

Джиджи Хадид

Супермодель Джиджи Хадид призналась, что у нее было диагностировано редкое аутоиммунное заболевание, поражающее щитовидную железу. Оно вызывает усталость, сонливость, скачки настроения и веса, отеки и выпадение волос. Модель не ушла с подиумов и не отказалась от многочисленных съемок, однако звезде постоянно приходится пить лекарства, которые нормализуют гормональный фон.

Кстати, сестра Джиджи Белла, ее младший брат Анвар и их мама Иоланда страдают другим хроническим заболеванием – болезнью Лайма (или клещевым боррелиозом). Симптомы – быстрая утомляемость, боль в мышцах и суставах, нарушение работы памяти, тревожность, рассеянность.

Хэлли Берри

Во время съемок сериала «Живые куклы» актриса упала в обморок и очнулась уже в больнице. Врачи ей сообщили, что она неделю лежала в коме – все из-за диабета 1-го типа. После выписки Хэлли стала жестко контролировать уровень сахара в крови и самостоятельно делать себе несколько уколов в день. Знаменитость активно занимается спортом и следит за рационом: «Цель моей диеты — взять диабет под контроль. Мне нравится чувствовать себя сильной и здоровой. Я стараюсь соблюдать четыре небольших приема пищи в день. Ем горы свежих овощей, курицу, рыбу и макароны. Совсем не ем красное мясо, хлеб и фрукты — в них много сахара», — рассказывала актриса в одном из интервью. Отметим, что диабет не помешал Берри родить сына и покорить Голливуд.

Майкл Джей Фокс